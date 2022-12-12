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12 декабря, 14:45

Тренер объяснила, какие ошибки нельзя допускать при растяжке

Ольга Стрельникова
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Фото karlyukav/Freepik

Тренер Анна Ляховская в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что при растяжке можно получить травму, если совершать одну из этих шести ошибок. Неправильная техника, резкие движения, растяжка через боль, игнорирование травм, недостаточная концентрация на дыхании и ежедневные тренировки, по словам тренера, непременно приведут не к цели, а нежелательным последствиям, после которых придется долго восстанавливаться.


Каким образом нарушение этих правил может привести к травмам, и как их избежать, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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