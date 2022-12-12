ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

12 декабря, 15:10

Психолог рассказала, почему взрослые люди грызут ногти

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ногти.
Фото Global Look Press

Психолог Яна Аурова рассказала, почему взрослые люди грызут ногти от стресса. Это может быть связано с сосательным рефлексом в детстве.

«Это успокаивает, это еще один рефлекс срабатывает. Если человек живет в стрессе, неважно в каком возрасте, он может опять про это «вспомнить». Если на уровне мозга, то образуется нейронная цепочка — связь о том, как можно себя быстро успокоить, срабатывает молниеносно», — объяснила она Life.ru

Избавиться от вредной привычки могут помочь массажи или таблетки.

Источник: https://life.ru/p/1545050
18
0
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер объяснила, какие ошибки нельзя допускать при растяжке

Эксперты назвали упражнения, которые помогут всегда быть в форме
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости