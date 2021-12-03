Сколько в день можно есть мандаринов? Рассказала врач

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе популярного сезонного фрукта. По ее словам, мандарины можно употреблять ежедневно, если нет аллергии на цитрус.

«Мандарин содержит много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B. Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи», — приводит слова Королевой «Москва 24».

Также специалист отметила, что не стоит злоупотреблять мандаринами людям, склонным к ожирению и сахарному диабету. Исключить его тем, у кого есть аллергия на цитрусовое.