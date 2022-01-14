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Мясников рассказал о необычной болезни, которая не лечится таблетками

Галина Глазко
Тазовая боль.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о синдроме тазовой боли по симптоматике очень похожей на цистит. По его словам, эта болезнь не поддается медикаментозному лечению.

«Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли. Это заболевание развивается на фоне перестроения работы рецепторов, когда они приобретают гиперчувствительность», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Однако врач для лечения синдрома тазовой боли рекомендует заниматься гимнастикой и тренировкой по сдерживанию позывов к мочеиспусканию.

Источник: https://vgtrk.ru/russiatv
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