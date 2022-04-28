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Эксперт посоветовал, как защититься от клещей и змей

Галина Глазко
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Не стоит ходить по высокой траве в лесу и парках.
Фото Global Look Press

Специалист из Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов дал советы россиянам, как защититься от укусов клещей и змей во время прогулок в парках. Отмечается, что

«Клещи сидят на кончиках высоких травинок и на низких кустах. На деревьях ему делать нечего, поэтому на голову клещ не упадет. Единственная возможность их подцепить, когда человек идет не по дороге или тропе, а шагает по высокой траве или ломится сквозь кусты, — приводит слова Самойлова НСН.

Также специалист отмечает, что в подмосковных лесах водятся ужи и гадюки. Если гадюка приползла на ваш дачный участок, то необходимо ее аккуратно вынести при помощи длинной палки. Будьте осторожны, но помните, что змея никогда не нападает первой.

Если же гадюка вас все же укусила, то стоит обратиться к врачу для введения противоядия. Помните, что укус гадюки не является смертельным.

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