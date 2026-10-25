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Аудиолог объяснил, почему закладывает уши при становой тяге
Тренировки и восстановление

25 октября, 14:00

2 мин.

Аудиолог объяснил, почему закладывает уши при становой тяге

Мария Задорожная
Автор
Мужчина выполняет становую тягу
Фото South_agency, iStock

Заложенность ушей во время силовых упражнений может быть связана с задержкой дыхания и ростом давления при подъеме тяжестей. Об этом аудиолог Никита Дикопольцев рассказал «СЭ».

По словам специалиста, спортсмены используют маневр Вальсальвы: делают вдох, задерживают дыхание и напрягаются. Это помогает стабилизировать позвоночник под нагрузкой, но одновременно может вызывать неприятные ощущения в ушах.

Дикопольцев объяснил, что при натуживании повышается внутригрудное давление. Через венозную систему изменения затрагивают структуры внутреннего уха. В результате во время становой тяги или приседаний могут появиться заложенность, чувство распирания и шум.

Чтобы снизить нагрузку, специалист рекомендует не задерживать дыхание на каждом подходе. На разминочных весах и при отработке техники такой прием не нужен. После подхода он советует сделать спокойный выдох через приоткрытые губы, не форсируя его.

Дополнительным фактором риска становится шум в зале. Громкая музыка и звон блинов увеличивают нагрузку на слух. Аудиолог советует использовать беруши и не включать музыку в наушниках на высокой громкости.

Отдельно специалист напомнил о своевременном лечении инфекций. По его словам, отиты, синуситы и недолеченные ОРВИ делают уши более уязвимыми к нагрузкам.

Если заложенность сохраняется дольше двух часов после тренировки, нужно обратиться к ЛОР-врачу или сурдологу. Поводом для консультации также служат постоянный шум, ухудшение слуха, головокружение, нарушение равновесия и боль в ухе.

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