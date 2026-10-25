Тренер назвал сроки восстановления после марафона

На следующий день после марафона не стоит проводить беговую тренировку, а возвращение к нагрузкам лучше начинать с восстановительной активности. Об этом тренер Сергей Корнеев рассказал Men Today.



По словам специалиста, первую легкую пробежку можно провести на третий-четвертый день после финиша. В некоторых случаях возвращение к бегу лучше отложить до седьмого дня. После целевого старта нагрузки рекомендуется снизить, а к полноценной подготовке к новой цели приступать примерно через месяц.

Сразу после марафона тренер советует несколько минут спокойно походить, не останавливаясь резко и не садясь на землю. Затем следует принять душ, отдохнуть и постараться выспаться.

Восполнить затраченные ресурсы можно с помощью банана, апельсина или энергетического батончика. Пить рекомендуется небольшими порциями. Позже в рацион можно включить рис, макароны, вареный картофель, рыбу или мясо. От алкоголя и тяжелой пищи после финиша лучше отказаться.

Мышечная боль может появиться не сразу, а на следующий или даже через несколько дней после забега. Поэтому хорошее самочувствие непосредственно после марафона не означает полного восстановления организма.

В первые дни вместо бега подойдут прогулки, плавание или спокойная езда на велосипеде. Также важны сбалансированное питание и качественный сон. Корнеев предупредил, что слишком быстрое возвращение к интенсивным тренировкам способно замедлить восстановление и увеличить риск травм и заболеваний.