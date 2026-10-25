Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Тренировки и восстановление
Новости
Тренер назвал сроки восстановления после марафона
Тренировки и восстановление

25 октября, 11:00

1 мин.

Тренер назвал сроки восстановления после марафона

Мария Задорожная
Автор
Девушка бежит
Фото lzf, iStock

На следующий день после марафона не стоит проводить беговую тренировку, а возвращение к нагрузкам лучше начинать с восстановительной активности. Об этом тренер Сергей Корнеев рассказал Men Today.

По словам специалиста, первую легкую пробежку можно провести на третий-четвертый день после финиша. В некоторых случаях возвращение к бегу лучше отложить до седьмого дня. После целевого старта нагрузки рекомендуется снизить, а к полноценной подготовке к новой цели приступать примерно через месяц.

Сразу после марафона тренер советует несколько минут спокойно походить, не останавливаясь резко и не садясь на землю. Затем следует принять душ, отдохнуть и постараться выспаться.

Восполнить затраченные ресурсы можно с помощью банана, апельсина или энергетического батончика. Пить рекомендуется небольшими порциями. Позже в рацион можно включить рис, макароны, вареный картофель, рыбу или мясо. От алкоголя и тяжелой пищи после финиша лучше отказаться.

Мышечная боль может появиться не сразу, а на следующий или даже через несколько дней после забега. Поэтому хорошее самочувствие непосредственно после марафона не означает полного восстановления организма.

В первые дни вместо бега подойдут прогулки, плавание или спокойная езда на велосипеде. Также важны сбалансированное питание и качественный сон. Корнеев предупредил, что слишком быстрое возвращение к интенсивным тренировкам способно замедлить восстановление и увеличить риск травм и заболеваний.

От&nbsp;финиша до&nbsp;первой тренировки: 10 правил восстановления после марафона.10 правил восстановления после марафона: от отдыха до возвращения к нагрузке
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Бег
Советы и рекомендации
Читайте также
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
Глушенков не хочет играть за сборную, футболистов «Спартака» все больше. Что не так составом Карпина на Узбекистан и Венесуэлу
«Размахивал боевым топором и склонял к интимной близости в лесу». Дикие обвинения в адрес финского спортсмена
Читайте далее
Аудиолог объяснил, почему закладывает уши при становой тяге
Следующий материал
Аудиолог объяснил, почему закладывает уши при становой тяге
Последние новости
07:00
Где заниматься летними видами спорта в межсезонье: 7 стран для активного отдыха
26 окт 19:00
Плавание как тренировка для сердца: чем полезно и когда опасно
26 окт 18:20
Врач объяснила, почему во время бега на холоде начинает болеть горло
26 окт 15:00
Пловцам посоветовали упражнение из йоги для улучшения дыхания в воде
26 окт 13:00
Бегунам назвали семь привычек, которые могут мешать прогрессу