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Сегодня, 10:00

Диетолог предупредила о вреде чрезмерного употребления овсянки

Галина Глазко
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Стоит употреблять овсяную кашу не чаще трех раз в неделю.
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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что чрезмерное употребление овсянки способно привести к выведению полезных веществ из организма человека.

«Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые вместе с ней едят», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

При этом лучше всего употреблять не кашу быстрого приготовления, а именно ту, которую нужно варить. Именно такая овсянка является самой полезной. Она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса.

Диетолог рекомендует есть овсянку трижды в неделю.

Соломатина предупреждает, что овсянку не стоит есть людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27042022/455173
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