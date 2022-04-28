Диетолог предупредила о вреде чрезмерного употребления овсянки

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что чрезмерное употребление овсянки способно привести к выведению полезных веществ из организма человека.

«Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые вместе с ней едят», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

При этом лучше всего употреблять не кашу быстрого приготовления, а именно ту, которую нужно варить. Именно такая овсянка является самой полезной. Она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса.

Диетолог рекомендует есть овсянку трижды в неделю.

Соломатина предупреждает, что овсянку не стоит есть людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.