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Сегодня, 15:45

Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день

Ольга Стрельникова
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Яйца.
Фото Global Look Press

Диетолог назвала, какое количество яиц можно съедать ежедневно с пользой для своего организма.

Диетолог Екатерина Ивахненко в интервью порталу «Клопс» рассказала, что большое количество яиц в рационе может нанести вред из-за обилия в желтке жиров. «Употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более 2-3 штук в день, а тем, у кого повышен или есть проблемы с ЖКТ — не более одного яйца 2-3 раза в неделю», — заключила эксперт.

Яйца являются весьма полезным, диетическим продуктом. Одно яйцо содержит всего 75 калорий при обилии белка и витаминов, за что его очень любят спортсмены и почитатели ЗОЖ. Однако, как пояснила диетолог, увлекаться ими не стоит. Добрать необходимое количество белка можно и из других продуктов, даже, если вы не едите мяса. Это могут быть рыба, творог, бобовые и пр.

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