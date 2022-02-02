ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Диетолог Фус рассказала о недостатках бобовых продуктов

Галина Глазко
Бобовые.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о пользе и вреде бобовых.

Специалист отмечает, что бобовые являются отличным источником вегетарианского белка, содержат сложные углеводы, клетчатку и важные витамины, особенно группы В и минералы. А еще все бобовые относятся к продуктам с низким гликемическим индексом 20-35.

При этом эти продукты содержат фитаты-вещества, мешающие усвоению минеральных элементов, в частности железа, цинка, кальция, магния, фосфора. Бобовые содержат галактоолигосахариды и фруктаны — пищевые волокна, которые человеческий организм не может переварить самостоятельно.

Также в состав бобовых входят ингибиторы протеаз, не дающий полноценно усваиваться белкам. Поэтому белок бобовых усваивается на 65-70%, по сравнению с белком животного происхождения (90-95%).

0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кардиолог назвала пять признаков проблем с сердцем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости