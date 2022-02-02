Диетолог Фус рассказала о недостатках бобовых продуктов

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о пользе и вреде бобовых.

Специалист отмечает, что бобовые являются отличным источником вегетарианского белка, содержат сложные углеводы, клетчатку и важные витамины, особенно группы В и минералы. А еще все бобовые относятся к продуктам с низким гликемическим индексом 20-35.

При этом эти продукты содержат фитаты-вещества, мешающие усвоению минеральных элементов, в частности железа, цинка, кальция, магния, фосфора. Бобовые содержат галактоолигосахариды и фруктаны — пищевые волокна, которые человеческий организм не может переварить самостоятельно.

Также в состав бобовых входят ингибиторы протеаз, не дающий полноценно усваиваться белкам. Поэтому белок бобовых усваивается на 65-70%, по сравнению с белком животного происхождения (90-95%).