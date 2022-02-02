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Сегодня, 14:00

Ученые назвали напиток, который способен вызвать внезапную остановку сердца

Галина Глазко
Сердце.

В журнале Anatolian Journal of Cardiology была опубликована статья, в которой ученые рассказали о причинах сердечных приступов. По их словам, в основном они происходят из-за неправильного образа жизни.

Специалисты также отмечают, что приступы случаются, когда поток крови к миокарду становится затрудненным. Одной из выявленных причин этого является злоупотребление энергетическими напитками. Главная опасность этого напитка для сердца заключается в высокой концентрации в нем кофеина.

При этом ученые отмечают, что внезапные инфаркты распространены даже среди здоровых людей, которые смешивали энергетические напитки с алкоголем. Это вызывает аритмию, а в некоторых случаях может привести и к внезапной остановке сердца.

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