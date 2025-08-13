Стиль жизни
Чужой Земля сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

13 августа, 18:00

1 мин.

Стартовал сериал «Чужой: Земля»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions
Фото Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions

На Hulu стартовал сериал Ноя Хоули «Чужой: Земля». События научно-фантастического проекта разворачиваются за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120 году.

Сериал &laquo;Чужой: Земля&raquo;&nbsp;&mdash; все, что известно о&nbsp;приквеле к&nbsp;легендарному хоррору.Сериал «Чужой: Земля» — все, что известно о приквеле к легендарному хоррору

Шоураннер сериала стремился вывести историю агрессивного инопланетного существа на новый уровень. Хоули было интересно исследовать, что произойдет, если не удастся сдержать угрозу в закрытом пространстве.

По сюжету сериала космический корабль «Мажино» терпит крушение на Земле. Первый гибрид Венди (Сидни Чендлер) во главе отряда синтетических солдат отправляется исследовать судно. В ходе миссии выясняется, что они столкнулись с небывалой угрозой.

Трейлер сериала «Чужой: Земля»

Расписание выхода эпизодов сериала «Чужой: Земля»

1 серия 12 августа
2 серия 12 августа
3 серия 19 августа
4 серия 26 августа
5 серия 2 сентября
6 серия 9 сентября
7 серия 16 сентября
8 серия 23 сентября
В&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы о&nbsp;Чужом: хронология вселенной.В каком порядке смотреть все фильмы о Чужом: хронология вселенной

