Стартовал сериал «Чужой: Земля»: расписание релиза эпизодов

На Hulu стартовал сериал Ноя Хоули «Чужой: Земля». События научно-фантастического проекта разворачиваются за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120 году.

Шоураннер сериала стремился вывести историю агрессивного инопланетного существа на новый уровень. Хоули было интересно исследовать, что произойдет, если не удастся сдержать угрозу в закрытом пространстве.

По сюжету сериала космический корабль «Мажино» терпит крушение на Земле. Первый гибрид Венди (Сидни Чендлер) во главе отряда синтетических солдат отправляется исследовать судно. В ходе миссии выясняется, что они столкнулись с небывалой угрозой.

Трейлер сериала «Чужой: Земля»

Расписание выхода эпизодов сериала «Чужой: Земля»