Стартовал сериал «Чужой: Земля»: расписание релиза эпизодов
На Hulu стартовал сериал Ноя Хоули «Чужой: Земля». События научно-фантастического проекта разворачиваются за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120 году.
Шоураннер сериала стремился вывести историю агрессивного инопланетного существа на новый уровень. Хоули было интересно исследовать, что произойдет, если не удастся сдержать угрозу в закрытом пространстве.
По сюжету сериала космический корабль «Мажино» терпит крушение на Земле. Первый гибрид Венди (Сидни Чендлер) во главе отряда синтетических солдат отправляется исследовать судно. В ходе миссии выясняется, что они столкнулись с небывалой угрозой.
Трейлер сериала «Чужой: Земля»
Расписание выхода эпизодов сериала «Чужой: Земля»
|1 серия
|12 августа
|2 серия
|12 августа
|3 серия
|19 августа
|4 серия
|26 августа
|5 серия
|2 сентября
|6 серия
|9 сентября
|7 серия
|16 сентября
|8 серия
|23 сентября
Последние новости