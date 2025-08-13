Стиль жизни
Хакеры сериал 2026: что известно, когда выйдет — Иван Янковский
Фильмы и сериалы

13 августа, 18:15

1 мин.

Иван Янковский сыграет главную роль в сериале про «белых хакеров»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дама пик», реж. Павел Лунгин, Art Pictures Studio, Мастерская Павла Лунгина
Фото Кадр из фильма «Дама пик», реж. Павел Лунгин, Art Pictures Studio, Мастерская Павла Лунгина

Студия Kisa Films и продюсерский центр IG Production планируют съемки сериала «Хакеры», главную роль в котором сыграет Иван Янковский («Фишер», «Аутсорс»). Актер также выступит продюсером и соавтором сценария проекта.

«Хакеры» станет первым российским сериалом, посвященным специалистам по кибербезопасности, так называемым «белым хакерам».

«Главный герой «Хакеров» окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем», — говорится в анонсе сериала.

Консультации в производстве «Хакеров» оказывают Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус», хакеры и специалисты по кибербезопасности.

Когда выйдет сериал «Хакеры»

Премьера сериала «Хакеры» запланирована на 2026 год. Точная дата выхода пока не была анонсирована.

