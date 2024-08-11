В каком порядке смотреть все фильмы о Чужом: хронология вселенной

В далеком 1979 году на экраны вышел научно-фантастический хоррор Ридли Скотта «Чужой», который положил начало масштабной франшизе. Над картинами о внеземных существах успели поработать такие известные режиссеры, как Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер, а уже 16 августа стартует прокат новой части, которая получила подзаголовок «Ромул». По такому случаю вспоминаем все части киносаги о ксеноморфах.

Фильмы о Чужом в порядке их выхода на экраны

Чужой

Год: 1979.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт, Гарри Дин Стэнтон, Вероника Картрайт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Дебютная часть франшизы «Чужой» познакомила зрителей с Эллен Рипли. Именно эта роль сделала тогда еще малоизвестную Сигурни Уивер суперзвездой. Впоследствии актриса снялась еще в трех частях, а ее героиня попала в десятки рейтингов лучших киноперсонажей всех времен.

Действие «Чужого» разворачивается в далеком будущем на борту космического корабля «Ностромо». Небольшая команда готовится к возвращению на Землю, однако по пути перехватывает загадочный сигнал и решает найти его источник. На неизвестной планете главные герои обнаруживают огромные яйца: из одного из них выпрыгивает лицехват (одна из стадий жизненного цикла ксеноморфа) и нападает на офицера Кейна.

В медицинском отсеке корабля мужчину помещают в криокамеру, после чего он приходит в себя, но уже через некоторое время из него буквально вырывается грудолом (следующая стадия развития ксеноморфа). За короткое время маленькое инопланетное существо превращается в гигантского монстра. Теперь команде «Ностромо» предстоит сразиться с Чужим — так герои назвали ксеноморфа.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Стоит отметить, что в активе картины — «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», три «Сатурна» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса второго плана») и две премии BAFTA («Лучший саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика»). Также лента получила «Серебряную раковину» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую работу оператора и спецэффекты.

Чужие

Год: 1986.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Майкл Бин, Кэрри Хен, Пол Райзер, Лэнс Хенриксен, Билл Пэкстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Чужие»

По сюжету планету, где герои первого фильма столкнулись с ксеноморфом, колонизировали. Но внезапно связь с ее жителями пропала. Главным героям во главе с Эллен Рипли предстоит отправиться на планету, чтобы найти людей. Только вот в этот раз там будет не один Чужой, а тысячи.

Джеймс Кэмерон ушел от жанра хоррор и снял скорее научно-фантастический боевик. В итоге Сигурни Уивер заработала свою первую номинацию на «Оскар», а сам фильм получил две заветные статуэтки в категориях «Лучший монтаж звука» и «Лучшие визуальные эффекты». Кроме того, лента может похвастаться сразу восемью «Сатурнами», в том числе в категориях «Лучший научно-фантастический фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Чужой 3

Год: 1992.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Чарльз С. Даттон, Чарльз Дэнс, Пол МакГанн, Брайан Гловер, Ральф Браун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Чужой 3»

Следующим постановщиком, подключившимся к франшизе, стал Дэвид Финчер. Для молодого клипмейкера и автора рекламных роликов, впоследствии прославившегося благодаря фильмам «Семь» и «Бойцовский клуб», «Чужой 3» стал полнометражным режиссерским дебютом. Картина была принята гораздо прохладнее двух первых частей и не заработала ни одной награды, хотя и имеет в копилке несколько номинаций на «Оскар», «Сатурн» и BAFTA.

По сюжету триквела Чужой попадает на планету, где расположена тюрьма строгого режима. Там же оказывается и главная героиня Эллен. Теперь, чтобы выжить, ей предстоит объединиться с опасными преступниками.

Чужой 4: Воскрешение

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Жан-Пьер Жене.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Вайнона Райдер, Доминик Пинон, Рон Перлман, Гари Дурдан, Майкл Уинкотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Чужой 4: Воскрешение»

Финальную главу оригинальной тетралогии о Чужом снял француз Жан-Пьер Жене, позднее выпустивший суперхит «Амели» с Одри Тоту в главной роли. А сценарий к ленте написал Джосс Уидон — создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров» и режиссер «Мстителей». Картина «Чужой 4» стала наименее успешной частью не только в плане сборов, но и в плане кинонаград: это первый фильм франшизы, который не был номинирован на «Оскар».

Действие ленты разворачивается спустя двести лет после событий триквела. Группа ученых пытается получить зародыш детеныша инопланетного монстра. У них это получается, только вот ксеноморф не просто вырастает, но и начинает плодиться, создав новую породу — гибрид Чужого и человека.

Прометей

Год: 2012.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс, Логан Маршалл-Грин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Прометей»

В 2012 году в режиссерское кресло вернулся Ридли Скотт: автор оригинального «Чужого» выпустил приквел, который получил название «Прометей». Франшиза вновь начала получать положительные отзывы, а сама картина заработала номинации на «Оскар» и BAFTA за лучшие визуальные эффекты, а также — на премию «Сатурн» в категориях «Лучший научно-фантастический фильм» и «Лучший актер второго плана».

Основная сюжетная линия «Прометея» стартует в 2089 году — за тридцать с лишним лет до событий «Чужого». Археологи находят в пещерах Шотландии звездную карту, которая приводит их на загадочную планету. Там ученые находят странную ДНК, и эксперименты с ней впоследствии и приводят к появлению на свет Чужого.

Чужой: Завет

Год: 2017.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни Макбрайд, Демиан Бичир, Кармен Эджого.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Завет»

Еще один приквел «Чужого» от Ридли Скотта получил более сдержанные отзывы, чем «Прометей». Кроме того, «Завет», как и «Воскрешение», не был номинирован на «Оскар». В прошлом году режиссер даже выразил сожаление, что между очередной частью «Чужого» и сиквелом «Бегущего по лезвию», который в итоге снял Дени Вильнев, сделал выбор в пользу «Завета».

Действие ленты разворачивается спустя одиннадцать лет после событий «Прометея», а в центре сюжета оказывается корабль «Завет» с двумя тысячами колонистов, готовых заселить новую планету. Там они сталкиваются с неизвестными монстрами, а затем узнают о том, что случилось с командой из «Прометея».

Чужой: Ромул

Год: 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Феде Альварес.

В главных ролях: Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй, Айлин У, Спайк Ферн.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Режиссером новой части «Чужого» выступил уругваец Феде Альварес, а главная роль досталась американке Кейли Спейни, отмеченной «Кубком Вольпи» Венецианского кинофестиваля за байопик «Присцилла: Элвис и я». Ридли Скотт на сей раз ограничился лишь позицией продюсера.

Уже известно, что сюжет «Ромула», вновь сосредоточенный на группе колонистов, будет происходить между событиями «Чужого» и «Чужих». Мировая премьера картины запланирована на 16 августа.

Фильмы о Чужом в хронологическом порядке

«Прометей» (2012); «Чужой: Завет» (2017); «Чужой» (1979); «Чужой: Ромул» (2024); «Чужие» (1986); «Чужой 3» (1992); «Чужой: Воскрешение» (1997).

Фото Кадр из фильма «Прометей»

Другие проекты с участием Чужого

Разумеется, нельзя не упомянуть и кроссоверы. В 2004 году на экраны вышла лента Пола У. С. Андерсона «Чужой против Хищника», получившая номинацию на антипремию «Золотая малина» («Худший ремейк/сиквел»). В 2007-м Колин и Грег Штраус выпустили продолжение «Чужие против Хищника: Реквием», который претендовал уже на две «Золотых малины» («Худший приквел/сиквел» и «Худший фильм ужасов»). Отнести эти два проекта к основной хронологии нельзя.

Кроме того, в следующем году ожидается премьера сериала «Чужой», действие которого развернется за тридцать лет до событий первой части франшизы. Режиссером проекта значится Ной Хоули («Фарго»), а в касте заявлены Алекс Лоутер («Конец ***го мира»), Сидни Чендлер («Шугар»), Эсси Дэвис («Игра престолов») и другие.