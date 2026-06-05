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Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта»
Жизнь и общество

5 июня, 16:00

1 мин.

Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта»

Кристина Гергис
Автор
Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта».
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта». Об этом сообщил журнал «Большой спорт», который выступает учредителем проекта.

В 2026 году проект впервые пройдет в формате ежегодной премии. Она будет присуждаться спортсменам, тренерам, командам, спортивным управленцам, федерациям, а также проектам в области массового, детско-юношеского спорта и благотворительности.

В состав жюри вошли представители спортивных федераций, олимпийские чемпионы и руководители отраслевых проектов, в том числе Шамиль Тарпищев, Никита Нагорный, Александр Легков и Игорь Столяров.

Как отметил Олег Матыцин, премия призвана отметить не только победителей соревнований, но и тех, кто способствует развитию спорта, — тренеров, организаторов, управленцев и партнеров.

Победителей определят по итогам открытого выдвижения кандидатов, экспертной оценки и финального голосования жюри. Всего предусмотрено восемь номинаций, в том числе «Спортсмен года», «Команда года», «Тренер года» и «Событие года в российском спорте». Методологию и процедуры оценки сопровождает независимый консультант.

Проект «Друзья большого спорта» существует с 2013 года. За это время под его брендом прошло шесть церемоний, посвященных людям и организациям, внесшим вклад в развитие российского спорта.

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