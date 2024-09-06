Стилист назвала преимущества капсульного гардероба

Стилист, имидж-дизайнер Алена Архипова назвала плюсы капсульного гардероба. К первому преимуществу она отнесла отсутствие набитого вещами шкафа.

«Имея 10 правильно подобранных под образ жизни, фигуру и внешность предметов гардероба, можно легко составить более 20 образов», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также к очевидным плюсам капсульного гардероба стилист отнесла экономию времени. Ведь с капсулой для сборов достаточно пяти минут. Еще одно преимущество — правильное распределение бюджета. Как отметила Архипова, капсульный гардероб позволяет покупать более качественные вещи, которые прослужат дольше, нежели горячие тренды.

«Если вы любите экспромты в стиле и от составления новых образов получаете удовольствие, то капсульный гардероб покажется скучным», — заключила имидж-дизайнер.