Стилист Рогов раскрыл тренд осеннего сезона
Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале рассказал, какие вещи будут актуальны осенью 2024 года. По его словам, в предстоящем сезоне в тренде вновь будет прозрачная одежда.
«Тренд на прозрачность никуда не уходит, а остается с нами в осеннем сезоне! Коллекции сезона осень/зима 24 тому подтверждение», — отметил эксперт.
При этом прозрачные платья и юбки стилист порекомендовал в повседневной жизни надевать поверх плотных вещей, например, колготок, джинсов, брюк. Важно создать многослойность.
«А верхним слоем можно сделать кожаную куртку, жакет и пальто», — добавил Рогов.
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