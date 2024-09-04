Как составить капсульный гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно

Многие девушки мечтают выглядеть стильно, но совсем не понимают, как составить образ с учетом небольших финансовых затрат. В таком случае на помощь приходит капсульный гардероб.

Вместе со стилистом и имидж-дизайнером Аленой Архиповой рассказываем, как составить капсульный гардероб, чтобы быть самой модной в 2024-2025 году.

Что такое капсульный гардероб

Термин «капсульный гардероб» еще известен с далеких 70-х годов. Его придумала англичанка Сьюзи Фокс, которая подразумевала под «капсулой» несколько элементов одежды, не теряющих актуальности и сочетающихся между собой.

Так набор может включать в себя около 12 предметов, в том числе аксессуары и обувь. Такой способ подбора гардероба позволяет сэкономить деньги и время, а также приучает содержать свой шкаф в идеальном порядке. При этом у каждой модницы может быть в наличии несколько «капсул»: для отдыха, для работы, вечерняя и повседневная.

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Преимущества и недостатки капсульного гардероба

К очевидному и первому преимуществу капсульного гардероба стилист Алена Архипова отнесла отсутствие под завязку набитого вещами шкафа. Ведь основная задача «капсулы» — собрать ограниченное, но необходимое количество вещей, которые будут работать как конструктор.

Конечно, «за» то, чтобы иметь капсульный гардероб, также могут говорить и такие преимущества, как:

Экономия времени — на сборы каждое утро потребуется не более пяти минут.

Экономия пространства дома — все вещи будут видны, в порядке, а от организации их хранения зависит порядок в голове и в жизни в целом.

Правильное распределение бюджета — можно покупать более качественные вещи, которые прослужат дольше, нежели «горячие» тренды, которые просто создают фон. Но как показывает практика, носятся они от нескольких раз до никогда.

Как составить капсульный гардероб

Стилист Алена Архипова советует начинать составлять капсульный гардероб с определения стилистического направления или ролевых моделей. При этом общие рекомендации экпертов о том, что «капсула» должна включать джинсы и белую рубашку, для некоторых может быть совершенно не актуальной, равно как и нюдовые лодочки. Все индивидуально.

Фото AnnaStills/istockphoto.com

Стиль в «капсуле» может быть не один. Условно, если девушка работает в офисе, но при этом у нее есть бытовые дела, отдых вне города, то ей, как основной стиль, подойдет классический деловой, а также повседневный, где может быть немного спорта.

Если девушка романтичная, нежная, занята в творческой профессии, то за основу ей стоит взять классику и романтику, а также можно добавить викторианского стиля (рюши, воланы, пастельные цвета), которые усилят романтичность.

Бизнес-ориентированной, динамичной женщине стилист рекомендует брать за основу минимализм, old-money и элегантную классику. Сделать образ более акцентным помогут украшения, актуальные сумки и обувь.

Основа

Первый шаг — определение основы образа — низ и верх, условно брюки и рубашка. Затем идет переход ко второму слою — на рубашку надеть пиджак или кардиган. Далее — верхняя одежда, и только потом обувь, сумки и украшения.

Совет второй — к одному низу, то есть к уже выбранным брюкам или юбке, нужно найти как минимум три верха. Пусть это будет уже упомянутая рубашка, свитер, и например жилет, так актуальный в текущих сезонах. Правило один к трем позволит миксовать больше образов с минимальным количеством вещей.

Базовые вещи

Среди базовых вещей, которые могут быть в «капсуле» у современной женщины, Алена Архипова выделяет:

костюм (брюки и пиджак или костюм-тройка, юбка и пиджак);

базовое платье;

рубашка либо блуза;

пиджак;

юбка.

Что касается верхней одежды, то в предстоящем сезоне будет актуальна модель укороченной куртки, пальто-халат (анорак) или куртка рыбака с объемными карманами.

Цвета и принты

Если речь идет про универсальный набор вещей, то сначала стилист советует выбирать базовые цвета — природную гамму, серый, белый, черный.

Фото Natee Meepian/istockphoto.com

Имидж-дизайнер отмечает, если в гардеробе присутствует 70% вещей в основных цветах, только после этого стоит переходить к акцентам. И здесь можно применить формулу «70-20-10», где 70% капсулы состоит из двух-трех нейтральных цветов, например, синего (вместо черного), бежевого и болотно-зеленого. Акцентным цветом (20%) может быть оранжевый, кирпичный, горчичный. Оставшиеся 10% стоит отдать принту. Это может быть особенно актуальный в осенне-зимнем сезоне анималистичный принт.

Обувь и аксессуары

Что касается обуви и сумок, то здесь Алена Архипова рекомендует обратиться к личности. Если девушка активная, динамичная, целеустремленная, то ей подойдут более жесткие формы, объемы в сумках и обуви — устойчивый каблук, плоский ход, а также геометрия.

Если модница спокойная и рассудительная, то ей можно смело выбирать классику. Однако в этом сезоне можно поэкспериментировать с материалами и цветами.

Натурам творческим и экстравагантным смело можно обратиться к затейливым дизайнерским формам, колорблокингу, использованию обвесов на сумки.

Советы от стилиста

Перед составлением капсульного гардероба имидж-дизайнер и стилист Алена Архипова советует посмотреть ассортимент крупных сетевых магазинов и выбрать для себя понравившиеся вещи. Так будет гораздо легче не купить лишнего, поддавшись на эмоции в магазине.

Фото Chiociolla/istockphoto.com

Также для работы с гардеробом удобно использовать приложения, которые помогут зафиксировать все вещи, которые есть в шкафу, составить с ними образы на каждый день в месяце.