Как составить капсульный гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно
Многие девушки мечтают выглядеть стильно, но совсем не понимают, как составить образ с учетом небольших финансовых затрат. В таком случае на помощь приходит капсульный гардероб.
Вместе со стилистом и имидж-дизайнером Аленой Архиповой рассказываем, как составить капсульный гардероб, чтобы быть самой модной в 2024-2025 году.
Что такое капсульный гардероб
Термин «капсульный гардероб» еще известен с далеких 70-х годов. Его придумала англичанка Сьюзи Фокс, которая подразумевала под «капсулой» несколько элементов одежды, не теряющих актуальности и сочетающихся между собой.
Так набор может включать в себя около 12 предметов, в том числе аксессуары и обувь. Такой способ подбора гардероба позволяет сэкономить деньги и время, а также приучает содержать свой шкаф в идеальном порядке. При этом у каждой модницы может быть в наличии несколько «капсул»: для отдыха, для работы, вечерняя и повседневная.
Преимущества и недостатки капсульного гардероба
К очевидному и первому преимуществу капсульного гардероба стилист Алена Архипова отнесла отсутствие под завязку набитого вещами шкафа. Ведь основная задача «капсулы» — собрать ограниченное, но необходимое количество вещей, которые будут работать как конструктор.
Имея 10 правильно подобранных под образ жизни, фигуру и внешность предметов гардероба, можно легко составить более 20 образов.
Конечно, «за» то, чтобы иметь капсульный гардероб, также могут говорить и такие преимущества, как:
-
Экономия времени — на сборы каждое утро потребуется не более пяти минут.
-
Экономия пространства дома — все вещи будут видны, в порядке, а от организации их хранения зависит порядок в голове и в жизни в целом.
-
Правильное распределение бюджета — можно покупать более качественные вещи, которые прослужат дольше, нежели «горячие» тренды, которые просто создают фон. Но как показывает практика, носятся они от нескольких раз до никогда.
Если вы любите экспромты в стиле и от составления новых образов получаете удовольствие, то капсульный гардероб покажется скучным.
Как составить капсульный гардероб
Стилист Алена Архипова советует начинать составлять капсульный гардероб с определения стилистического направления или ролевых моделей. При этом общие рекомендации экпертов о том, что «капсула» должна включать джинсы и белую рубашку, для некоторых может быть совершенно не актуальной, равно как и нюдовые лодочки. Все индивидуально.
Стиль в «капсуле» может быть не один. Условно, если девушка работает в офисе, но при этом у нее есть бытовые дела, отдых вне города, то ей, как основной стиль, подойдет классический деловой, а также повседневный, где может быть немного спорта.
Если девушка романтичная, нежная, занята в творческой профессии, то за основу ей стоит взять классику и романтику, а также можно добавить викторианского стиля (рюши, воланы, пастельные цвета), которые усилят романтичность.
Бизнес-ориентированной, динамичной женщине стилист рекомендует брать за основу минимализм, old-money и элегантную классику. Сделать образ более акцентным помогут украшения, актуальные сумки и обувь.
Основа
Первый шаг — определение основы образа — низ и верх, условно брюки и рубашка. Затем идет переход ко второму слою — на рубашку надеть пиджак или кардиган. Далее — верхняя одежда, и только потом обувь, сумки и украшения.
Так вы будете значительно быстрее собирать свою капсулу в магазине.
Совет второй — к одному низу, то есть к уже выбранным брюкам или юбке, нужно найти как минимум три верха. Пусть это будет уже упомянутая рубашка, свитер, и например жилет, так актуальный в текущих сезонах. Правило один к трем позволит миксовать больше образов с минимальным количеством вещей.
Базовые вещи
Среди базовых вещей, которые могут быть в «капсуле» у современной женщины, Алена Архипова выделяет:
-
костюм (брюки и пиджак или костюм-тройка, юбка и пиджак);
-
базовое платье;
-
рубашка либо блуза;
-
пиджак;
-
юбка.
Что касается верхней одежды, то в предстоящем сезоне будет актуальна модель укороченной куртки, пальто-халат (анорак) или куртка рыбака с объемными карманами.
Если экспериментировать с верхней одеждой вы пока не готовы, тогда выбирайте классику — пальто-халат, двубортное и нейтрального цвета пальто или пальто-пиджак.
Цвета и принты
Если речь идет про универсальный набор вещей, то сначала стилист советует выбирать базовые цвета — природную гамму, серый, белый, черный.
Имидж-дизайнер отмечает, если в гардеробе присутствует 70% вещей в основных цветах, только после этого стоит переходить к акцентам. И здесь можно применить формулу «70-20-10», где 70% капсулы состоит из двух-трех нейтральных цветов, например, синего (вместо черного), бежевого и болотно-зеленого. Акцентным цветом (20%) может быть оранжевый, кирпичный, горчичный. Оставшиеся 10% стоит отдать принту. Это может быть особенно актуальный в осенне-зимнем сезоне анималистичный принт.
Нейтральных цветов может быть больше, чем два-три. Опирайтесь на собственные возможности и предпочтения.
Обувь и аксессуары
Что касается обуви и сумок, то здесь Алена Архипова рекомендует обратиться к личности. Если девушка активная, динамичная, целеустремленная, то ей подойдут более жесткие формы, объемы в сумках и обуви — устойчивый каблук, плоский ход, а также геометрия.
Если модница спокойная и рассудительная, то ей можно смело выбирать классику. Однако в этом сезоне можно поэкспериментировать с материалами и цветами.
Натурам творческим и экстравагантным смело можно обратиться к затейливым дизайнерским формам, колорблокингу, использованию обвесов на сумки.
Советы от стилиста
Перед составлением капсульного гардероба имидж-дизайнер и стилист Алена Архипова советует посмотреть ассортимент крупных сетевых магазинов и выбрать для себя понравившиеся вещи. Так будет гораздо легче не купить лишнего, поддавшись на эмоции в магазине.
Также для работы с гардеробом удобно использовать приложения, которые помогут зафиксировать все вещи, которые есть в шкафу, составить с ними образы на каждый день в месяце.