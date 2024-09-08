Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков
Советский и российский телеведущий Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет, сообщает канал КВН в Telegram.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Масляков. Светлая память Александру Васильевичу», — говорится в публикации.
Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».
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