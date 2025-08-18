Стиль жизни
Названа причина, по которой Тимоти Шаламе пропустил день рождения Кайли Дженнер
Жизнь и общество

18 августа, 19:45

1 мин.

Названа причина, по которой Тимоти Шаламе пропустил день рождения Кайли Дженнер

Мария Задорожная
Автор
Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

Голливудский актер Тимоти Шаламе пропустил день рождения возлюбленной, модели Кайли Дженнер из-за работы, сообщает издание People.

Инсайдер из близкого окружения звезд опроверг слухи о расставании актера и модели. По его словам, пара не виделась несколько недель: Тимоти Шаламе снимался в Будапеште в новой части фильма «Дюна», а Кайли Дженнер занималась своими проектами. По данным источника, знаменитость реалити-шоу навещала актера в июле.

«Даже при том что у Кайли есть частный самолет, перелеты занимают около двенадцати часов. Она мама и занята работой, у нее много дел в Лос-Анджелесе. У Тимоти плотный график, свободного времени почти нет», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что они общаются ежедневно через видеосвязь и скучают друг по другу. Другой инсайдер сообщил, что путешествия Шаламе продолжатся: он готовится к вылету в Иорданию и Абу-Даби для следующего этапа съемок.

Тимоти Шаламе.История Тимоти Шаламе: от футбола до востребованного актера Голливуда
Обвиняемая по делу Мэттью Перри признала вину в его смерти

  Tiphaine Owen

    18.08.2025

  Дмитрий Ушкачев

    18.08.2025

  Саша

