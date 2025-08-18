Названа причина, по которой Тимоти Шаламе пропустил день рождения Кайли Дженнер

Голливудский актер Тимоти Шаламе пропустил день рождения возлюбленной, модели Кайли Дженнер из-за работы, сообщает издание People.

Инсайдер из близкого окружения звезд опроверг слухи о расставании актера и модели. По его словам, пара не виделась несколько недель: Тимоти Шаламе снимался в Будапеште в новой части фильма «Дюна», а Кайли Дженнер занималась своими проектами. По данным источника, знаменитость реалити-шоу навещала актера в июле.

«Даже при том что у Кайли есть частный самолет, перелеты занимают около двенадцати часов. Она мама и занята работой, у нее много дел в Лос-Анджелесе. У Тимоти плотный график, свободного времени почти нет», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что они общаются ежедневно через видеосвязь и скучают друг по другу. Другой инсайдер сообщил, что путешествия Шаламе продолжатся: он готовится к вылету в Иорданию и Абу-Даби для следующего этапа съемок.