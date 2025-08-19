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Обвиняемая по делу Мэттью Перри признала вину в его смерти
Жизнь и общество

19 августа 2025, 14:35

1 мин.

Обвиняемая по делу Мэттью Перри признала вину в его смерти

Мария Задорожная
Автор
Фото Michael Buckner, Getty Images

Жительница Калифорнии Джасвин Сангха, известная как «кетаминовая королева», признала вину в продаже запрещенных веществ актеру Мэттью Перри. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минюст США.

По данным ведомства, 42-летняя Сангха признала себя причастной к пяти пунктам обвинения, среди которых распространение кетамина, содержание помещения для наркоторговли и передача наркотиков окружению актера. Минюст подчеркнул, что кетамин Перри передавал его знакомый Эрик Флеминг, который тоже числится фигурантом дела. После смерти актера Сангха и Флеминг обсуждали, как избежать подозрений.

Напомним, что Мэттью Перри без признаков жизни нашли в джакузи дома 28 октября 2023 года. Ему было 54 года.

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