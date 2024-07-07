Всемирный день шоколада: история праздника и интересные факты
Каждый год отмечается самый вкусный праздник — Всемирный день шоколада. Эта сладость — одна из самых популярных в мире. Шоколад настолько любят во многих странах, что праздник этого лакомства отмечается аж четыре раза в год.
Рассказали, как появился Всемирный день шоколада, как его отмечают в разных уголках мира, а также поделились интересными фактами об этом лакомстве.
История шоколада
Родиной шоколада считается Южная Америка. Там около 3 тысяч лет назад племена майя растирали жареные какао-бобы и смешивали с холодной водой. В напиток также добавляли экзотические пряности. Шоколад во времена майя могли пить лишь избранные, так как он считался священным. Племена молились богу какао Эк Чуахе и даже приносили ему жертвы.
В Европе шоколад появился в XVI веке благодаря испанцам. Именно они подсмотрели у майя рецепт деликатесного напитка и немного изменили его, добавив сахар, мускатный орех и корицу. Лакомство быстро набрало популярность, но из-за огромной цены купить его могли только избранные. Напиток прозвали Theobroma cacao, что в переводе означает «пища богов».
В середине XIX века голландский ученый Конрад ван Коутен придумал пресс, который отжимал масла из какао-бобов и позволял продукту затвердеть. Именно так и появились знакомые всем сегодня шоколадные плитки.
Лакомство стало доступным лишь в начале XX века, когда производить его начали в больших объемах.
Сейчас шоколад — сладость, без которой не представляют свою жизнь многие.
Как появился Всемирный день шоколада и когда его отмечают
Праздник придумали французы в 1995 году. Изначально День шоколада был национальным торжеством. Но, учитывая популярность лакомства, праздник стали отмечать и в других странах в разное время.
Основные даты Всемирного дня шоколада:
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7 июля;
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11 июля;
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13 сентября;
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29 ноября.
В России принято справлять его 11 июля.
Какие традиции у Всемирного дня шоколада
В каждой стране есть свои особенности празднования дня шоколада. Но обычно проводятся различные конкурсы, выставки, ярмарки, мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.
В Швейцарии в этот день запускают «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по кондитерским фабрикам. В Германии построена сказочная страна Шоколандия. Там в день праздника для посетителей устраивают эффектное шоу из самого вкусного в мире лакомства. В США празднуют день шоколада целых два раза в год — 7 июля и 28 октября.
В России открыты три музея шоколада — в Москве, Санкт-Петербурге и Покрове. Каждый год 11 июля там проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки.
Кроме того, во многих странах в этот день проходят фестивали шоколада. Такие мероприятия часто проводятся в Париже, Турине, Брюгге, Лондоне, Дублине и Амстердаме.
Во время фестивалей посетители могут продегустировать всевозможные виды шоколада, а также посетить шоколадный спа-салон, пожить в шоколадном отеле или просто прогуляться по шоколадному парку.
Продукты, которые едят с шоколадом в разных странах
Большинство людей любят есть шоколад под кружечку чая, однако во многих странах лакомство сочетают с самыми необычными продуктами.
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Швейцария славится сырами, поэтому шоколад там очень любят есть с ними;
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японцы, как любители острого, смешивают шоколад с васаби;
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в Бельгии едят шоколад с базиликом и помидорами;
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в Чехии черный горький шоколад принято есть с пивом;
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американцы любят солить шоколад или едят его с беконом.