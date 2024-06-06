7 лучших рецептов мороженого от нутрициологов
Согласно легенде, мороженое изобрели четыре тысячи лет назад в Китае, когда император приказал придумать блюдо, которое охладило бы его в жару. То лакомство лишь отдаленно напоминало знакомое всем мороженое и состояло из снега с фруктами. Из Азии в Европу этот десерт привез путешественник Марко Поло, познакомивший с ним итальянцев. Они придумали добавлять в блюдо молоко. Так и родилось главное летнее лакомство.
Нутрициологи поделились вкусными рецептами мороженого, среди которых как классические варианты, так и десерты без лактозы и сахара.
Классические рецепты мороженого
Сливочное мороженое
Ингредиенты:
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сливки 33% жирности — 300 мл;
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сгущенное молоко 8,5% жирности — 150 г;
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ванилин — половина чайной ложки.
Способ приготовления:
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Охлажденные сливки вылить в емкость для взбивания, добавить ванилин.
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Взбить сливки до кремообразной консистенции.
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Постепенно (по столовой ложке за раз) добавить сгущенное молоко, аккуратно помешивая.
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Вылить смесь в емкость и убрать в морозильную камеру на ночь.
-
Перед подачей дать мороженому постоять 5-10 минут при комнатной температуре.
Шоколадное мороженое
Ингредиенты:
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сливки жирностью не менее 33% — 480 мл;
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сгущенное молоко — 400 г;
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какао-порошок — 60 г.
Способ приготовления:
-
Взбить холодные сливки до образования густой массы.
-
Добавить сгущенное молоко и какао-порошок, взбить еще раз.
-
Переложить смесь в емкость и убрать в холодильник на шесть часов или на ночь.
ПП-рецепты мороженого без сахара
Ягодное сорбет-мороженое
Ингредиенты:
-
йогурт натуральный — 500 г;
-
ягоды (любые) — 300 г;
-
кокосовый сахар — 50 г;
-
вода — 2 ст. л.;
-
экстракт ванили — 1 ч.л.;
-
цедра апельсина или лимона — по вкусу;
-
сок лайма или лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Ягоды помыть и высушить. Если ягоды крупные, их нужно нарезать.
-
В кастрюлю с толстым дном положить ягоды, сахар и две столовые ложки воды (если ягоды не кислые, то сахар можно не добавлять). Варить на медленном огне 15 минут, помешивая, до загустения.
-
Полученную смесь перетереть через сито, дать ей остыть до комнатной температуры.
-
Добавить йогурт, экстракт ванили, перемешать.
-
Выложить смесь в емкость для заморозки и поставить в морозильную камеру.
-
В течение двух часов каждые 30 минут мороженое доставать из морозилки и активно перемешивать.
-
Оставить до полного застывания.
Домашнее мороженое с вишней без лактозы
Ингредиенты:
-
вода — 15 г;
-
сок лимона — 10 г;
-
кокосовое молоко — 250 г;
-
корица — 5 г;
-
кокосовый сахар — 15 г;
-
вишня — 250 г.
Способ приготовления:
-
Смешать в миске воду, сок лимона, кокосовое молоко, корицу и сахар.
-
Добавить вишню и измельчить все блендером.
-
Разложить по формам и отправить в морозилку на два часа, доставая каждые полчаса и перемешивая.
Мороженое из бананов
Ингредиенты:
-
бананы — 2 шт.;
-
финики — 4 шт.;
-
кешью — 50 г;
-
сливки — для нужной консистенции;
-
экстракт ванили — 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Бананы почистить, нарезать крупными кусками и заморозить.
-
В миску сложить кешью, финики, сливки, замороженные бананы и ваниль, измельчить блендером.
-
Переложить в формы и убрать в морозилку до полного застывания.
Мороженое из авокадо
Ингредиенты:
-
очень спелый авокадо — 1 шт.;
-
лимонный сок — 1 ст. л.;
-
стевия — по вкусу;
-
кокосовое масло — 1 ст. л.;
-
ваниль — 1 щепотка.
Способ приготовления:
-
Смешать все ингредиенты с помощью блендера.
-
Убрать в морозильную камеру на 30 минут.
Сорбет из киви
Ингредиенты:
-
киви — 10 шт.;
-
кокосовое молоко — 400 мл;
-
кленовый сироп или мед — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
-
Киви хорошо помыть. Кожуру срезать.
-
Крупно нарезать киви.
-
Измельчить в кухонном комбайне вместе с кленовым сиропом или медом.
-
Добавить кокосовое молоко и измельчить все вместе до однородной консистенции.
-
Переложить в форму и убрать в морозильную камеру на два-три часа.
-
Перед подачей дать немного постоять при комнатной температуре.