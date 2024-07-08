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Где можно купаться в Подмосковье в 2024 году: пляжи Подмосковья — список
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Где можно купаться в Подмосковье в 2024 году: список мест

Елизавета Зиновьева
Автор
Дети на пляже
Фото istockphoto.com/TommL
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Выбор идеального пляжа для летнего отдыха может стать настоящим приключением, ведь наличие водоема поблизости далеко не всегда означает, что в нем можно купаться. По заключениям Роспотребнадзора по Московской области купаться в этом году разрешено только в 38 водоемах. Рассказали, где можно безопасно охладиться этим летом.

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Основные правила безопасности у водоемов

Находясь у водоемов летом, необходимо соблюдать несколько базовых правил безопасности. Во-первых, специалисты советуют купаться только в отведенных для этого местах, где проверены дно и вода, имеется спасательный пост.

Во-вторых, не стоит находиться в воде слишком долго, так как переохлаждение может вызвать судороги и другие опасные состояния.

В-третьих, важно использовать головной убор, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше летнее времяпрепровождение приятным и безопасным.

Река
Фото istockphoto.com/Sneksy

Зоны отдыха и пляжи Подмосковья, где разрешено купаться

Еще в конце мая 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в разгар сезона для отдыхающих будут открыты более 200 пляжей и водных зон отдыха. К 27 июня 38 из них успели получить соответствующие заключения, гарантирующие, что водоемы безопасны для здоровья людей.

Где купаться в&nbsp;Москве. Где можно купаться в Москве летом в 2024 году: лучшие бесплатные места

Всем санитарно-эпидемиологическим требованиям в этом году соответствуют следующие зоны отдыха в Подмосковье:

Красногорск

  • Бухта «Пляж Рублево» около парка «Липовая роща».

Егорьевск

  • Зона отдыха «Челохово» (река Десна);
  • Зона отдыха «Любляна» (река Люблевка);
  • Княжеский пруд «Жукова гора».

Шатура

  • Озеро Святое (городской пляж);
  • Озеро Юбилейное (городской пляж);
  • Пляж «Митинский пруд»;
  • Озеро Белое (поселок санатория «Озеро Белое»).

Воскресенск

  • Озеро Светлое.

Луховицы

  • Пляж левого берега Оки (поселок Белоомут);
  • Озеро Голубое (карьер № 1).

Талдом

  • Пляж парка «Солнечный берег».
Мальчики на реке
Фото istockphoto.com/AleksandarNakic

Клин

  • Пляж реки Вязь «Холодный Пруд» (парк «Березовый»).

Орехово-Зуево

  • Карьер «Нажицы»;
  • Карьер «Золотые пески»;
  • Водоем Горский;
  • Озеро Исаакиевское;
  • Карьер «Амазонка»;
  • Водоем Мечта.

Павловский-Посад

  • Карьер «Байкал»;
  • Водоем Евсеево.

Лыткарино

  • Карьер «Волкуша».

Долгопрудный

  • Клязьминское водохранилище.

Сергиев Посад

  • Ваулинская плотина (река Курта);
  • Лесное озеро (река Торгоша);
  • Пруд в районе села Васильевское.

Мытищи

  • Пестовское водохранилище (пансионат «Пестово»).

Коломна (пляжи Оки)

  • в районе набережной Дмитрия Донского;
  • в районе Бочманово напротив домов 41-65;
  • у воды между автомобильным и железнодорожным мостами у улицы Береговая;
  • у понтонного моста (Озеры).
Ноги в реке
Фото istockphoto.com/Anze Furlan

Фрязино

  • Озеро Большое.

Лосино-Петровский

  • Пляж «Суворовские пруды».

Серебряные Пруды

  • Река Осетр.

Электросталь

  • Водоем Западный.

Руза

  • Зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» (Палашкино).

Наро-Фоминск

  • Зона отдыха «Гочухино».

Зарайск

  • Пляж реки Осетр вдоль улицы Правобережная.
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