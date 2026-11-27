Егор Ерошенко и Наталия Гусева стали гольфистами года в России

26 ноября в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялась первая церемония вручения премии журнала «Гольф-Клуб». Награды получили российские спортсмены, представители гольф-клубов и специалисты, участвующие в развитии этого вида спорта.

Победителей определяли по итогам открытого голосования читателей и решения экспертного совета. Отдельный блок наград присудили на основании Всероссийского национального рейтинга Ассоциации гольфа России.

Ведущим мероприятия стал Народный артист России Игорь Верник. «Каждый, кто сегодня находится здесь, конечно же, — уже победитель», — сказал артист в приветственном слове.

Гольфистом года среди профессионалов стал четырехкратный чемпион России Егор Ерошенко. В женской категории победила Наталия Гусева, получившая членство в профессиональных турах LPGA и LET. Среди любителей лучшими признаны Елисей Антропенко и Анна Шульце.

В юниорских номинациях награды получили Матвей Подольский и Алиса Молоканова. Рекордсменом юниорского гольфа назван Виктор Корниенко, имеющий гандикап 0.

Среди представителей индустрии отметили Алексея Жарича за вклад в развитие гольфа, Евгения Семенова как лучшего гринкипера и Владислава Гросса как судью года. Комментатором года стала Мария Сурова.

Издатель журнала и учредитель премии Мария Петрикова отметила, что награда призвана отметить вклад не только спортсменов, но и специалистов, которые работают над развитием российского гольфа. «Уверена, что эта премия станет доброй традицией, и это важно для всей нашей отрасли», — заявила Петрикова.

Организаторы объявили, что премия будет проводиться ежегодно.