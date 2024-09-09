Всемирный день красоты: дата, история и традиции праздника

Всемирный день красоты — праздник, посвященный эстетическому наслаждению, индивидуальности и заботе о своем внешнем виде. Рассказали, как и когда отмечается праздник, как он появился и почему к этому празднику причастен каждый человек без исключения.

Когда отмечают всемирный день красоты

Всемирный день красоты отмечается ежегодно 9 сентября. Сегодня этот праздник призывает восхищаться красотой во всех ее проявлениях, забыть о строгих стандартах современности. Вместо этого День красоты служит напоминанием о том, что красота — это прежде всего здоровье и богатый внутренний мир.

История всемирного дня красоты

Инициатором этого праздника стал международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. CIDESCO — всемирная организация, которая отвечает за развитие сферы эстетической косметологии и обучение специалистов мирового уровня. Именно поэтому всемирный день красоты зародился как профессиональный праздников работников индустрии красоты — визажистов, косметологов, пластических хирургов, стилистов, парикмахеров. В России Всемирный день красоты отмечают с 1999 года.

Как отмечают всемирный день красоты

В День красоты каждый может выбрать мероприятие себе по душе, ведь чтобы приобщиться к красоте не обязательно тратить большую сумму денег. Наиболее важно уделить внимание тому, что доставляет наибольшее удовольствие — будь то связано со сферой красоты или нет.

Фото istockphoto

Делимся идеями, как можно отметить Всемирный день красоты:

сходить в спа, на массаж или другую уходовую процедуру;

изменить прическу;

отправиться на шоппинг и купить новую одежду;

устроить домашнюю фотосессию или воспользоваться услугами профессионального фотографа;

насладиться красивым видом и теплой сентябрьской погодой на природе;

посетить выставку или спектакль по душе;

провести время с близкими и друзьями — например, устроить домашний фуршет с необычной сервировкой.

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