Праздник отмечается в 256-й день года.

Программист — одна из востребованных и важных профессий XXI века. Неудивительно, что многие молодые специалисты выбирают данную специальность. В России праздник в честь программистов даже имеет статус официального. Такое решение принял Дмитрий Медведев в 2009 году будучи Президентом России. Однако с датой празднования Дня программиста есть много вопросов. Подробнее в материале.

Когда отмечается День программиста

Единой даты празднования Дня программиста нет. Дело в том, что его отмечают в 256-й день от начала года. Обычно дата выпадает на 13 сентября, но високосные годы — исключения. В 2024-м — 366 дней. Это значит, что в этом году праздник переносится на 12 сентября.

Кстати, число 256 выбрано неслучайно. Оно означает максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием.

Также программисты отмечают День появления в мире первой программы для компьютера (19 июля), День святого Исидора Севильского, который считается официальным покровителем Интернета (4 апреля).

Фото istockphoto.com/Deagreez

История Дня программиста

Много лет в России День программиста отмечали 22 апреля. Дата 22.04 означает 2204 — код специальности «Программное обеспечение вычислительной техники» в Общероссийском классификаторе. Сейчас этот код изменен.

В 1996 году медиабизнесмен, издатель и журналист Дмитрий Мендрелюк предложил чествовать программистов в 256-й день года. В 2002 году сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт и Михаил Червяков собрали подписи под обращением к Правительству России в поддержку признания 256-го дня года официальным праздником специалистов в области программирования.

Но только в 2009 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ №1034, в рамках которого День программиста получил в России статус официального праздника.

Фото istockphoto.com/valentinrussanov

Традиции празднования Дня Программиста

В этот день программистам дарят символические подарки и открытки. IT-компании и веб-студии устраивают корпоративы, успешных сотрудников награждают дипломами и грамотами и даже выплачивают премии.

Для начинающих специалистов проводятся конкурсы по программированию. Также организовываются тематические конференции, лекции и семинары.