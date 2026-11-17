Москва стала лидером медального зачета чемпионата и первенства России по воздушной гимнастике

В Москве завершились чемпионат и первенство России по воздушной гимнастике. Соревнования прошли 14-15 ноября и объединили около 240 спортсменов из почти 40 регионов страны.

Участники выступали в категориях «соло» и «двойки» на трех снарядах: воздушном кольце, полотнах и стропах. За национальные награды боролись юные гимнасты в возрасте от 10 до 17 лет и взрослые спортсмены старше 18 лет.

По итогам соревнований также определили лидеров медального зачета среди региональных сборных. Первое место заняла команда Москвы, завоевавшая семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.

Второй стала сборная Санкт-Петербурга с тремя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами. Третье место занял Краснодарский край, спортсмены которого выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Чемпионат и первенство России стали очередным этапом развития воздушной гимнастики в стране. Официальный статус вида спорта дисциплина получила в 2023 году. За последующие годы в России сформировалась система национальных соревнований, а отечественные спортсмены получили возможность представлять страну на международных турнирах.