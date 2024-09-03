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Календарь праздников на сентябрь 2024: какие праздники будут в сентябре
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:30

5 мин.

Календарь праздников на сентябрь 2024 года: главные события

Татьяна Пищева
Автор
Ребенок играет листьями
Фото Martinan/istockphoto.com
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В сентябре отмечается множество праздников. Поделились списком значимых дат, среди которых каждый найдет себе торжество по душе.

Главные праздники в сентябре 2024 года

Внеочередных выходных в июле ждать не стоит, но, несмотря на это, месяц богат на праздники.

День знаний в России символизирует начало нового учебного года. Этот праздник был официально установлен еще в 1984 году. В этот день школьники, студенты и их родители собираются в школах для торжественных линеек. На них поздравляют первоклашек с «первым звонком» и дают напутственные слова остальным школьникам. Среди добрых традиций Дня Знаний — дарить букеты учителям. На городских площадях, в музеях, океанариумах и планетариях проводятся различные концерты и образовательные мероприятия, посвященные началу учебного года.

День знаний в&nbsp;России: история и&nbsp;традиции&nbsp;&mdash; Первый звонок.. День знаний: как появился праздник и как его отмечают

После капитуляции Германии 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Однако Вторая мировая продолжалась еще почти 4 месяца и завершилась 2 сентября, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялась капитуляция Японии. Исторически этот день ознаменовал конец самого разрушительного и кровопролитного конфликта в истории человечества. В России праздник не является официальным, однако он часто отмечается памятными мероприятиями и акциями. Празднование включает в себя возложение цветов к памятникам и мемориалам, посвященным героям войны. В некоторых городах проходят парады, выставки и концерты, на которых звучат песни и стихи военных лет.

Рождество Богородицы — это один из важнейших христианских праздников, отмечаемый 21 сентября по новому стилю. Считается, что это событие положило начало новому спасительному этапу в истории человечества. В этот день проводятся праздничные литургии и молебны в храмах, где верующие собираются, чтобы помолиться Богородице.

Осенины — это народный праздник, связанный с окончанием сбора урожая. Он имеет глубокие корни в славянской культуре и символизирует окончательный поворот природы от лета к зиме. В Осенины устраивалась общая братчина — застолье, в котором принимали участие все жители села. Угощались блюдами, приготовленными из свежего урожая, проводились народные гуляния с песнями и танцами. В некоторых регионах России считается, что этот день предвещает погоду зимой: если на Осенины жарко, зима будет теплая, если идет дождь — снежная, если холодно — морозная.

Осень
Фото puflic_senior/istockphoto.com

Профессиональные праздники в сентябре 2024 года

  • 1 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности;
    2 сентября — День российской гвардии;

  • 4 сентября — День специалиста по ядерному обеспечению;

  • 8 сентября — День финансиста;

  • 8 сентября — День танкиста;

  • 11 сентября — День специалиста органов воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

  • 12 сентября — День программиста;

  • 15 сентября — День работников леса;

  • 19 сентября — День оружейника;

  • 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников;

  • 28 сентября — День работника атомной промышленности;

  • 29 сентября — День машиностроителя;

  • 30 сентября — Международный день переводчика.

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Международные праздники в сентябре 2024 года

  • 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья;

  • 5 сентября — Международный день благотворительности;

  • 7 сентября — Всемирный день бороды;

  • 8 сентября — Международный день грамотности;

  • 9 сентября — Всемирный день судоку;

  • 15 сентября — Международный день демократии;

  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;

  • 21 сентября — Международный день мира;

  • 22 сентября — Всемирный день носорога;

  • 26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;

  • 28 сентября — Международный день всеобщего доступа к информации;

  • 29 сентября — Всемирный день сердца.

Пара бегает осенью
Фото LordHenriVoton/istockphoto.com

Памятные исторические даты в сентябре 2024 года

  • 1 сентября — начало Второй мировой войны;

  • 2 сентября — День окончания Второй мировой войны;

  • 3 сентября — День памяти жертв Беслана;

  • 7 сентября — День Бородинского сражения;

  • 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

  • 1 сентября — Церковное Новолетие;

  • 8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы;

  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

  • 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

  • 30 сентября — День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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