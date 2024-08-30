5 косметических средств, которые нужно включить в уход осенью

Не секрет, что смена сезонов требует перемен не только в гардеробе, но и в домашнем уходе, ведь любые изменения в погоде являются стрессом для нашей кожи. Осень можно назвать переходным этапом, когда кожа, раскаленная жарким летним солнцем, начинает адаптироваться к грядущим холодам, недостатку солнечных лучей и колким морозам.

Вместе с Николаем Ковалевым, доктором биологических наук, рассказываем о самых частых проблемах кожи осенью и необычных ингредиентах в уходовой косметике, которые помогут ей грядущей осенью.

Мягкое средство для очищения

Когда температура за окном медленно, но верно идет на спад, очень важно мягко и без агрессивного воздействия очищать кожу. Деликатное средство поможет удалить загрязнения и макияж, не нарушив липидный барьер.

Выбирайте очищающее средство с натуральными природными ингредиентами, не содержащее агрессивных ПАВов: такие продукты активизируют защитные способности кожи и запускают процесс ее регенерации.

Фото istockphoto/primipil

Осенью сокращается выработка себума, поэтому не стоит использовать спиртосодержащие тоники, чтобы не пересушить кожу, или скрабы с крупными абразивами, чтобы не травмировать ее. Вместо этого обратите внимание на нежные пенки для умывания, в составе которых есть морской коллаген, обеспечивающий увлажнение и равномерное распределение влаги в коже, и ламинария — мощнейший антиоксидант, повышающий защитные функции дермы. Мягкий гоммаж для лица и тела — альтернативный скрабу вариант. Выбирая его, обратите внимание на такой ингредиент, как морские AHA-кислоты, содержащиеся в икре морских ежей: они способствуют деликатному отшелушиванию и активизируют обменные процессы кожи.

Антивозрастной крем

Летнее солнце нередко приводит к фотостарению. Появление морщин, гиперпигментация, вялость и дряблость кожи, тусклый цвет лица — все это последствия воздействия агрессивных ультрафиолетовых лучей.

Косметика с высоким содержанием активов и осень — идеальное комбо.

Знакомство с анти-эйдж уходом можно начать с косметики с понятными формулами и безопасными натуральными омолаживающими компонентами. Например, крем с экстрактом трепанга. Уникальность трепанга заключается в его высокой способности к обновлению: крем на основе экстракта трепанга обеспечит пролонгированную защиту и нормализует процессы регенерации вашей кожи.

Фото istockphoto/miniseries

Питательная маска для лица

В осенний период кожа лица нуждается в дополнительном питании. Питательная маска для лица поможет увлажнить и питать кожу, поддерживая ее здоровый вид.

Идеально подойдет маска с коллагеном, ведь коллаген — главный белок нашей кожи, который поддерживает овал лица, упругость, ее сияние и свежесть, оказывая тем самым лифтинг эффект.

Обратите внимание на морские ингредиенты, т. к. они имеют высокую степень сходства с организмом человека на молекулярном уровне и могут эффективно восполнить нехватку микроэлементов. Например, красная икра в составе играет роль «проводника» для проникновения других питательных элементов в глубокие слои кожи. А Омега-3 разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожный рельеф.

Баттер для тела

Баттер для тела — это плотный увлажняющий продукт, который содержит масла, питающие и увлажняющие кожу. И на время холодной осени это настоящий маст-хэв.

Нередко после жарких каникул с кожи начинает сходить загар, появляется ощущение стянутости и сухости. Баттер повышает плотность тургора кожи, разглаживает и смягчает, предотвращая шелушение. Такой ингредиент, как икра морских ежей способствует смягчению огрубевших участков кожи, а также ускорению процесса ее заживления.

Для максимального увлажнения и питания наносите крем-баттер после душа на чистую кожу.

Фото istockphoto/Marina Demeshko

Питательный крем для рук

Чтобы кожа рук была шелковой и бархатистой, включите в свой уход питательный крем. Осенью и зимой кожа наших рук особенно страдает, так как чаще всего не защищена одеждой и подвержена влиянию холодных ветров и сырости.

Питательный крем помогает в заживлении раздраженной и сухой кожи, создает защитный барьер, образуя воздухопроницаемую пленку.

Крайне важно, как для кожи лица и тела, поддерживать собственный коллаген и в коже рук. Выбирая крем, обращайте внимание на природный коллаген в составе. Его отличным источником является лактоплацента — плацентарный коллаген V типа, производимый на основе глубоководного моллюска. Такой крем обнаружит и восстановит поврежденные клетки и коллагеновые волокна.

Положите тюбик любимого крема в сумочку и старайтесь обновлять его на коже каждые 2-3 часа, а также после контакта с водой.