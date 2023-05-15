Календарь забегов в России: главные старты 2023 года

С каждым годом любителей бега и марафонов становится все больше. Подготовили календарь главных стартов в России для опытных и начинающих бегунов.

Московский марафон

Самый массовый марафон России пройдет 17 сентября. Это будет юбилейный, десятый забег. Ежегодно начиная с 2013 года его проводит команда Дмитрия Тарасова при участии руководства спортивного комплекса «Лужники» и Правительства Москвы. Этот забег заменил Московский международный марафон мира.

Стать участником Московского марафона может любой желающий старше 18 лет. На выбор предоставляется две дистанции:

на 42,2 км (старт на территории рядом с Малой спортивной арендой);

на 10 км (старт на улице Лужники возле Аллеи Славы).



Маршрут марафона пролегает по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице и Театральному проезду. Стартовый выстрел на обеих дистанциях прозвучит в 9.00.

Регистрация продлится до 14 августа или до момента продажи всех слотов (пакет участника). Если слоты еще останутся, дополнительную регистрацию откроют 14-15 сентября и непосредственно на выдаче стартовых пакетов 15-16 сентября.

Отменить оплаченную регистрацию и сделать денежный возврат нельзя (относится ко всем перечисленным далее марафонам).

Фото Global Look Press

Для юношей и девушек до 21 года, мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет с гражданством РФ действует скидка 50%, а для спортсменов с инвалидностью и ветеранов боевых действий регистрация бесплатная.

Регистрация на корпоративную эстафету закроется 14 августа. Команда должна состоять из пяти человек, в каждой команде должна быть хотя бы одна девушка.

На протяжении всей дистанции бегунам будут доступны пункты питания, места, где можно освежиться, и туалеты.

Получить пакет участника можно только во время работы выставки «Экспо»:

15 сентября с 11.00 до 20.00;

16 сентября с 10.00 до 19.00.



Стартовый пакет участника включает номер с чипом хронометража, браслет и наклейку для камеры хранения. На финише каждый получит термонакидку, продуктовый пакет и медаль.

Полумарафон «Лужники»

Полумарафон «Лужники» — второй по количеству участников в забеге на 21,1 км в стране. Маршрут пролегает в один круг по набережным Москвы-реки: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим. Старт от Олимпийского комплекса «Лужники».

Участвовать в забеге можно с 18 лет. Достаточно зарегистрироваться онлайн до 23.59 25 июля. Но регистрация может закрыться и раньше, если закончатся свободные места.

Регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов пройдут 18 и 19 августа с 15.00 до 20.00. В субботу в 16.00 состоится детский забег. В воскресенье в 7.00 открывается стартовый городок, а в 8.30 стартует забег на 21,1 км и эстафеты.

Для участников до 21 года, мужчин от 60 лет и женщин от 55 действует скидка 50%. Участие спортсменов с инвалидностью и ветеранов боевых действий с гражданством РФ бесплатное.

Фото Global Look Press

Пакет участника включает стартовый номер с чипом хронометража и булавки, браслет и наклейку для камеры хранения. На финише каждый получает медаль.

Марафон «Белые ночи»

Питерский марафон «Белые ночи» проходит с 1990 года. В этот раз он состоится 11 июня. Вечерний формат забега особенно приятен из-за отсутствия жары.

Стартует марафон от «Газпром Арены». Финишировать спортсмены будут на Дворцовой площади. Обновленный маршрут позволит максимально насладиться видами Санкт-Петербурга во время белых ночей.

Онлайн-регистрация завершилась 11 мая. Дополнительная регистрация будет открыта 9-10 июня в формате онлайн и 10-11 июня на Спортивной выставке при наличии свободных мест.

Полная марафонская дистанция составит 42,2 км. Участвовать в ней можно с 18 лет. Вторая дистанция — на 10 км — доступна с 16 лет.

Для российских участников до 21 года, для мужчин от 60 лет и женщин от 55, имеющих гражданство РФ, при регистрации на обе дистанции действует скидка 50%.

Также пройдут эстафеты. Зарегистрировать команду может капитан. Участвуют любые желающие с 16 лет, при этом несовершеннолетним бегунам потребуется разрешение от родителей. Традиционно обязательное условие — в составе команды должна быть хотя бы одна девушка.

Фото Global Look Press

В воскресенье, 11 июня в 12.00 пройдет открытие финишного городка на Дворцовой площади, начало работы раздевалок и камер хранения. Открытие стартового городка на территории стадиона «Газпром Арена» состоится в 19.00. Старты забегов:

в 21.00 на 10 км;

в 22.00 на 42,2 км и эстафеты.



Закрытие стартового городка на территории стадиона «Газпром Арена» намечено на 23.00, а финиша на Дворцовой площади — в 4.30.

Казанский марафон

Казанский марафон в этом году состоится 27-28 мая. Это один из старейших забегов, который начали проводить еще в 1974 году. Спустя 18 лет последовал перерыв, продлившийся вплоть до 2015 года. С тех пор он проводится ежегодно и собирает марафонцев разных возрастов со всего мира.

Маршрут марафона пройдет по историческому центру города через главные достопримечательности Казани: Кремль с мечетью Кул-Шариф и башней Сююмбике, Дворец водных видов спорта и центр семьи «Казан», КРК «Пирамида», озеро Кабан и реку Казанку, мост Миллениум, Кремлевскую набережную, Старо-Татарскую слободу и многие другие.

Фото Reuters

Участникам Казанского марафона представлено на выбор нескольких дистанций:

42,2 км — с 18 лет;

21,1 км — с 18 лет;

10 км — с 16 лет;

3 км — с 11 лет;

Timerkids — с трех до 10 лет;

Timerbaby — с четырех месяцев до трех лет.



Пройти регистрацию можно на официальном сайте.

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