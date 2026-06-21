Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог рассказала, как побороть страх перед городским велозаездом
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

2 мин.

Психолог рассказала, как побороть страх перед городским велозаездом

Кристина Гергис
Автор
Велосипедисты на оживленной дороге
Фото oliver de la haye, iStock

Эксклюзивно для «СЭ», психолог Милана Орехова рассказала, как велосипедистам справиться со страхом оживленной дороги. По ее словам, подобные эмоции часто связаны не с отсутствием смелости, а с ощущением, что ситуация непредсказуема.

Перед городским велопоходом особенно важно изучить правила движения для велосипедистов: разобраться, где можно ехать, как правильно пересекать проезжую часть, в каких случаях необходимо спешиваться, как сигнализировать о поворотах с помощью жестов и как вести себя на перекрестках. «Понимание этих правил создает ощущение опоры и помогает снизить тревогу», — считает специалист.

Не менее важно проверить велосипед и экипировку: страх нередко усиливается, если человек чувствует, что не до конца готов к поездке. Велосипед должен быть технически исправен — с рабочими тормозами, катафотами, фонарями и звонком. Перед выездом стоит убедиться, что надет шлем, выбрана яркая или светоотражающая одежда, установлены передний и задний свет, проверены катафоты, тормоза и накачанны колеса.

Заранее продуманный маршрут тоже играет большую роль. Лучше выбирать пути с велодорожками, спокойными улицами и минимальным количеством сложных перекрестков. Начинать рекомендуется с коротких дистанций, постепенно включая в маршрут более оживленные участки.

Милана акцентирует внимание на том, что уверенность в городской поездке приходит благодаря понятному плану, соблюдению правил и ощущению контроля над ситуацией. Когда велосипедист знает маршрут, заметен для других участников движения и четко понимает, как действовать в разных обстоятельствах, поездка становится намного спокойнее.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В МИД Украины пригрозили Польше «зеркальными шагами»
Американские города — организаторы ЧМ-2026 жалеют, что связались с ФИФА. Турнир обернется для них большими убытками
В Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС
«Состав усилим после чемпионата мира». Сергей Степашин – о том, каких игроков купит «Динамо» и новом тренере Шварце
Обезвредившего нападавшего в ТЦ Краснодара наградят премией Тиграна Кеосаяна
«Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями». Ведущий «Матч ТВ» Романов жестко раскритиковал девушек-арбитров

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
12:05
Дерматолог объяснила, как защитить кожу во время тренировок на открытом воздухе
19 июн 16:15
Тренер рассказал, как превратить дачные дела в полноценную тренировку
19 июн 13:50
В Тульской области стартовал фестиваль «Дикая мята»
19 июн 12:25
Марафонец поделился критериями для выбора беговых кроссовок
18 июн 15:35
В Подмосковье пройдет международный чемпионат по вейксерфингу