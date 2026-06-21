Психолог рассказала, как побороть страх перед городским велозаездом

Эксклюзивно для «СЭ», психолог Милана Орехова рассказала, как велосипедистам справиться со страхом оживленной дороги. По ее словам, подобные эмоции часто связаны не с отсутствием смелости, а с ощущением, что ситуация непредсказуема.

Перед городским велопоходом особенно важно изучить правила движения для велосипедистов: разобраться, где можно ехать, как правильно пересекать проезжую часть, в каких случаях необходимо спешиваться, как сигнализировать о поворотах с помощью жестов и как вести себя на перекрестках. «Понимание этих правил создает ощущение опоры и помогает снизить тревогу», — считает специалист.

Не менее важно проверить велосипед и экипировку: страх нередко усиливается, если человек чувствует, что не до конца готов к поездке. Велосипед должен быть технически исправен — с рабочими тормозами, катафотами, фонарями и звонком. Перед выездом стоит убедиться, что надет шлем, выбрана яркая или светоотражающая одежда, установлены передний и задний свет, проверены катафоты, тормоза и накачанны колеса.

Заранее продуманный маршрут тоже играет большую роль. Лучше выбирать пути с велодорожками, спокойными улицами и минимальным количеством сложных перекрестков. Начинать рекомендуется с коротких дистанций, постепенно включая в маршрут более оживленные участки.

Милана акцентирует внимание на том, что уверенность в городской поездке приходит благодаря понятному плану, соблюдению правил и ощущению контроля над ситуацией. Когда велосипедист знает маршрут, заметен для других участников движения и четко понимает, как действовать в разных обстоятельствах, поездка становится намного спокойнее.