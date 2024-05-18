Как правильно выбрать теннисную ракетку: основные характеристики

Правильно подобрать инвентарь — залог успеха в любом виде спорта. Касается это и тенниса, где от ракетки может зависеть исход матча. Вместе с тренерами разобрались, как правильно подобрать инвентарь для этого вида спорта.

Основные характеристики теннисных ракеток

Уровень игрока

Все ракетки, предназначенные для взрослых игроков, делятся на:

ракетки для начинающих;

любительские;

профессиональные.

Если вы только начинаете играть в теннис, то покупать ракетку для профессионального спорта нет смысла. Скорее всего, вы сильно переплатите и при этом все равно не сможете оценить всех ее качеств.

Материал ракетки

Чаще всего встречаются ракетки из следующих материалов:

алюминий;

композитные материалы;

графит.

Алюминиевые ракетки стоят недорого и имеют небольшой вес. Но самыми прочными считаются ракетки из графита: этот материал тоже легкий, но при этом устойчив к износу.

Материал струн

Струны — это именно та часть ракетки, которая будет соприкасаться с мячом. Они бывают:

натуральные;

синтетические.

Натуральные струны изготовляют путем сложной технической обработки из бычьих кишок. Этим обуславливается дороговизна таких ракеток. Сегодня многие спортсмены, особенно если они не нацелены на соревнования высокого уровня, выбирают струны из синтетических материалов — нейлона, полиэстера, кевлара. По характеристикам они не сильно уступают натуральным.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Размер ручки

Размер ручки обычно указывается в условных единицах от одного до пяти. Очень важно правильно подобрать нужный размер, так как ручка — единственная часть ракетки, с которой у игрока постоянно будет тактильный контакт. Размер будет зависеть от длины ладони и пальцев, а также от используемого хвата. Важно подержать ракетку в руках, чтобы понять, насколько вам комфортно.

Вес

Вес теннисной ракетки — это масса ракетки без струн. Он обычно измеряется в унциях или граммах.

Размер головы

Размер головы — это площадь струнной поверхности ракетки. Он обычно измеряется в квадратных дюймах. Чем больше размер головы ракетки, тем больше площадь для контакта с мячом. Это может обеспечить большую точность и мощность ударов. Однако при большом размере головы теряется маневренность ракетки.

Баланс

Баланс ракетки для тенниса — это распределение веса ракетки между ручкой и головой. Он может быть головной (head-heavy, то есть голова тяжелее), ручной (handle-heavy, тяжелее ручка) или равновесным (even balance). Этот показатель влияет на ощущения игрока, мощность и контроль ударов. Ракетки с разным балансом подходят для разных стилей игры.

Фото istockphoto.com/Ugur Karakoc

Как выбрать ракетку мужчине

Принципиальных различий между ракетками для мужчин и женщин нет. Но нужно учитывать, что мужчины, как правило, крупнее. Поэтому им лучше отдавать предпочтение ракеткам чуть тяжелее. Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору ручки. Она должна быть правильного размера и подходить под параметры конкретного человека.

Как выбрать ракету женщине

Обычно женщинам рекомендуют немного более легкие ракетки с ручками второго размера. Вес ракетки для женщин будет 265-285 г. Однако нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела. Если женщина высокая и крупная, то ей вполне может подойти ракетка потяжелее.

Фото istockphoto.com/mgstudyo

Как выбрать ракетку ребенку

Главным критерием в выборе ракетки для ребенка является рост.

Размер Рост (в см) 19 90-101 21 100-113 23 110-125 25 125-145

Для детей постарше, ростом 145-155 сантиметров, существует отдельная категория ракеток Junior (или юниорские).

Сколько должна стоит хорошая ракетка для тенниса

По словам профессионального тренера, на этот вопрос не может быть однозначного ответа.

На стоимость ракеток с одинаковыми характеристики могут влиять бренд, год выпуска, популярность конкретной модели.