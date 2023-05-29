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Сегодня, 21:00

Необычный маршрут по Калининграду для тех, кому надоели классические экскурсии

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Евгений Мосиенко
Краевед, гид
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Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде.
Фото Global Look Press

Тем, кто хочет посмотреть Европу без особого ущерба для времени, финансов и нервов, точно стоит приехать в Калининград. Бывший Кенигсберг и его окрестности можно изучать бесконечно — здесь и Кант, и уникальные органные концерты, и вкусная рыба на каждом шагу. А буквально в 40 минутах езды — холодное Балтийское море с его дюнами.

А если вы хотите совместить активный отдых и красивую картинку, попробуйте калининградское приключение на байдарках.

В чем особенность экскурсии на байдарках

Путешествие на байдарках по Преголе — уникальный опыт для всех гостей города. Такая экскурсия позволяет внимательно и подробно изучить места, недоступные и незаметные с берега. Например, остатки набережных Кенигсберга, старинную каменную кладку, причальные кольца, механизмы мостов и детали пришвартованных судов. Кроме того, во время путешествия можно увидеть фактурный портовый пейзаж с кранами, элеваторами и островом Коссе, известным также как Чайка-Таун.

Индустриальное наследие Калининграда сочетает в себе разные периоды: довоенный немецкий и советский. У нас сохранилась выразительная промышленная архитектура: фабричные здания, электростанции, трамвайные депо и даже здание-холодильник!
Евгений Мосиенко
Краевед, гид
Фото личного архива Евгения Мосиенко

Калининград действительно уникален в плане инженерного дела: именно в этом городе находится единственный по своему исполнению двухъярусный мост, одно из чудес инженерной мысли. А рассмотреть детали моста и послушать рассказ о его истории намного интересней с воды — скучно точно не будет.

Экскурсия подойдет и тем, кто хочет увидеть тот самый «европейский» центр Калининграда: байдарочный маршрут включает не только порт и корабли у Музея Мирового океана, но и центральные достопримечательности.

Фото личного архива Евгения Мосиенко

Зачем плыть

Путешествие по реке — это не только зарядка для ума и тела, но и возможность увидеть город с необычной стороны. Такая экскурсия точно подойдет тем, кто устал от однообразных пеших прогулок с переходом от одной достопримечательности к другой.

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Для сплава на байдарках по городу не нужна специальная подготовка: но все же стоит учитывать, что экскурсия длится 3-4 часа, и грамотно рассчитать свои силы, чтобы не устать в самом начале путешествия.

С воды можно ощутить настоящий масштаб судов «Витязь» и «Космонавт Пацаев». А вечерние экскурсии сопровождаются красивейшими закатами, которые дополняют атмосферу.
Евгений Мосиенко
Краевед, гид
Фото личного архива Евгения Мосиенко

Если же в своем путешествии вы ищете приключений и природных красот, можно выбрать малоизвестный байдарочный маршрут по так называемым «светлым» землям. Сплав проходит от станции Светлое, до которой можно добраться на электричке из самого Калининграда менее чем за полчаса. Цель такого путешествия — уйти от городской суеты. На этом маршруте путешественники медитативно идут по реке, чувствуют течение вод, слушают пение птиц, дышат чистым воздухом и получают возможность увидеть артефакты прошлого, сохранившиеся до наших дней.

Фото личного архива Евгения Мосиенко

Сколько стоит байдарочная экскурсия и что взять с собой

Чтобы поддержать боевой дух во время сплава, важно взять с собой перекус: что может быть лучше пикника прямо на реке? Жилеты и специальное радиооборудование, чтобы слышать рассказ о достопримечательностях на расстоянии, выдают организаторы. Сами байдарки двухместные и не переворачиваются, но лучше быть готовым к попаданию воды и надеть спортивную одежду. На маршрут можно брать и детей — но стоит рассчитывать свои силы и быть готовым грести за двоих. Стоимость такой экскурсии варьируется в пределах 2000-2500 рублей за человека.

Фото личного архива Евгения Мосиенко
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