Как покоряли Эверест 70 лет назад и как покоряют сейчас?
Покорение Эвереста и спустя 70 лет остается грандиозным событием. Чем уникальна эта вершина и почему она до сих пор так притягательна для альпинистов, рассказываем с инструктором-проводником по альпинизму и горному туризму Андреем Борисовым.
Эверест, Джомолунгма («Мать — богиня мира», так ее зовут на Тибете) или Сагарматха (с непальского «Властелин мира») — высочайшая вершина планеты. Она достигает 8848 метров над уровнем моря. Днем температура на верхней точке поднимается до -19°С летом, зимой опускается до -36°C...-60°C.
Опасность здесь представляют не только низкие температуры, но и внезапный штормовой ветер, который развивает скорость до 160 км/ч, а также чрезвычайно низкое давление. Последнее доходит всего до 45 мм рт ст (в сравнении со 150 на уровне моря). Человек на такой высоте испытывает колоссальные перегрузки из-за нехватки кислорода. Это провоцирует массу неприятных состояний: сонливость, тяжесть в голове, тошноту, странное поведение и так далее.
С конца мая до середины сентября Эверест накрывают летние снежные муссоны. «Погодное окно» — так альпинисты называют безопасный период, когда можно подняться на ту или иную вершину — здесь бывает лишь пару раз в году (середина мая, ноябрь) и длится совсем недолго. В последние годы отмечается тенденция к его сокращению буквально до 2-7 дней за весь год. Затем наступает период зимних муссонов с сильнейшим ветром и снегом.
В начале каждого сезона группа хорошо акклиматизированных, очень выносливых шерпов отправляется на склоны Эвереста, чтобы проложить лестницы через трещины, закрепить страховочные веревки везде, где это необходимо. Все это от базового лагеря, находящегося на высоте 5300 м, и до вершины. Каждый раз перед сезоном эти «доктора ледников» тянут на себе километры веревок, чтобы обеспечить безопасность другим. Именно они каждый год первыми восходят на вершину и делают подъем чуточку безопаснее для тех, кто хочет рискнуть.
Кто первым покорил Эверест
Первым активным исследованием Джомолунгмы занялся географ и геодезист Джордж Эверест. В 1842 году, за год до смерти ученого, Королевское географическое общество присвоило Пику XV его имя. С этого момента началось покорение великой вершины. И хотя планы восхождения разрабатывались начиная с 1893 года, началось оно лишь 29 мая 1953 года и завершилось 2 июня — в день коронации Елизаветы II. Достижение принадлежит новозеландскому альпинисту Эдмунду Хиллари и непальскому шерпу (проводнику) Тенцингу Норгею. Первый был удостоен рыцарского звания, а второй — медали.
Этому успеху предшествовали и другие экспедиции, предпринятые британцами (одна из которых в 1924 году завершилась вероятной смертью альпинистов Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина), и незаконная попытка канадца Эрла Денмана совершить восхождение с двумя шерпами в 1947 году, и даже якобы секретная экспедиция Советского Союза (хотя явных подтверждений тому нет).
Они были пионерами, показавшими, что такое возможно, что взятие этой вершины под силу человеку. Сейчас, спустя 70 лет, вершина Эвереста доступна практически любому человеку. В наши дни каждый, кто мечтает о покорении «космических высот» на своих ногах, способен подготовиться к такого рода экспедиции, собрать необходимое снаряжение, достаточное количество средств для реализации своих задач и целей и отправиться навстречу мечте.
К концу 2022 года в официальной Гималайской базе данных за всю историю покорения Эвереста числилось:
-
успешных восхождений — 7733 со стороны Непала и 3651 со стороны Китая;
-
погибших во время восхождения — 154 со стороны Непала и 19 со стороны Китая;
-
погибших после восхождения — 50 со стороны Непала и 37 со стороны Китая.
Согласно все той же Гималайской базе данных, за прошлый год на Эверест поднялись 683 альпиниста. В этом юбилейном году ожидается наплыв желающих покорить вершину мира, что подтверждает количество выданных разрешений — их выдают в целях не только заработка, но и безопасности, чтобы избежать многочасовых пробок и даже драк между альпинистами, которые иногда случаются.
В чем особенности вершины Эвереста и сколько стоит восхождение
Эверест похож на пирамиду с тремя гранями. Вершина располагается на хребте Махалангур-Химал, где проходит граница Непала и Тибетского автономного района Китая. Поэтому подняться на пик можно со стороны одной из этих стран. Они выдают разрешения и ограничивают их количество, обеспечивают проводниками и переводчиками, транспортом и связью, разумеется, все не бесплатно.
Маршрутов примерно 17, из них два классических, предназначенных для коммерческого альпинизма. Самая популярная для восхождения сторона — Непальская, она дешевле и меньше контролируется, но, соответственно, более опасная.
Обычно на Эверест поднимаются по двум маршрутам: с Непальской стороны по маршруту через Южное седло по леднику Кхумбу или с северной стороны через Северное седло, со стороны Тибета по леднику Ронгбук. На этих маршрутах работают коммерческие экспедиции, предназначенные для людей, которые просто решили подняться на вершину горы по самому простому из возможных и самому нахоженному маршруту. Горный массив обширен, и подняться на вершину можно разными путями. Есть различные стеновые гребневые маршруты, на которых нет толп туристов, адекватного обустройства высотных лагерей и веревок. Такие маршруты подходят для очень подготовленных спортсменов-альпинистов, уверенных в своих силах и имеющих достаточно опыта.
В 2023 году цены на услуги компаний, представляющих возможность подняться на Эверест, составляют примерно от 30 до 160 тысяч долларов. Из них примерно 2-8 тысяч долларов стоят услуги личного гида, разрешение (например, со стороны Непала) стоит 13 тысяч долларов. Покорить Эверест можно за пару месяцев, с учетом акклиматизации и установки лагерей.
Почему случаются трагедии при восхождении
Причины, по которым происходят трагедии на Эвересте, — это банальные падения и травмы, обморожения и солнечное облучение, сход лавины и различные проблемы со здоровьем, возникающие на большой высоте. Увы, но даже не всех погибших находят.
В последние годы часто можно увидеть статьи в СМИ, сообщающие о трагической гибели людей в пробках на Эвересте. Очереди, конечно, имеют место быть. Ведь маршрут фактически один. И чем выше поднимаются группы, тем уже становится тропа, по которой можно безопасно пройти. Далеко не все люди способны выдерживать один темп движения. Кто-то идет быстрее, кто-то медленнее. Кто-то идет вверх, а кто-то уже спускается вниз. На мой взгляд, если бы до восхождения на Эверест допускались люди более подготовленные, то проблем во время восхождения возникало бы значительно меньше.
Официальная статистика жертв ведется с ХХ века. До начала этого сезона она насчитывала 260 человек. Но уже в апреле 2023 года погибли трое шерпов из Непала, а в мае — один американский альпинист. К сожалению, этот список вполне может пополниться новыми жертвами, поскольку число людей, которые планируют покорить Эверест в этом году, уже близится к рекордным 900 (с учетом проводников).