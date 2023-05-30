Как покоряли Эверест 70 лет назад и как покоряют сейчас?

Покорение Эвереста и спустя 70 лет остается грандиозным событием. Чем уникальна эта вершина и почему она до сих пор так притягательна для альпинистов, рассказываем с инструктором-проводником по альпинизму и горному туризму Андреем Борисовым.

Эверест, Джомолунгма («Мать — богиня мира», так ее зовут на Тибете) или Сагарматха (с непальского «Властелин мира») — высочайшая вершина планеты. Она достигает 8848 метров над уровнем моря. Днем температура на верхней точке поднимается до -19°С летом, зимой опускается до -36°C...-60°C.

Опасность здесь представляют не только низкие температуры, но и внезапный штормовой ветер, который развивает скорость до 160 км/ч, а также чрезвычайно низкое давление. Последнее доходит всего до 45 мм рт ст (в сравнении со 150 на уровне моря). Человек на такой высоте испытывает колоссальные перегрузки из-за нехватки кислорода. Это провоцирует массу неприятных состояний: сонливость, тяжесть в голове, тошноту, странное поведение и так далее.

С конца мая до середины сентября Эверест накрывают летние снежные муссоны. «Погодное окно» — так альпинисты называют безопасный период, когда можно подняться на ту или иную вершину — здесь бывает лишь пару раз в году (середина мая, ноябрь) и длится совсем недолго. В последние годы отмечается тенденция к его сокращению буквально до 2-7 дней за весь год. Затем наступает период зимних муссонов с сильнейшим ветром и снегом.

Кто первым покорил Эверест

Первым активным исследованием Джомолунгмы занялся географ и геодезист Джордж Эверест. В 1842 году, за год до смерти ученого, Королевское географическое общество присвоило Пику XV его имя. С этого момента началось покорение великой вершины. И хотя планы восхождения разрабатывались начиная с 1893 года, началось оно лишь 29 мая 1953 года и завершилось 2 июня — в день коронации Елизаветы II. Достижение принадлежит новозеландскому альпинисту Эдмунду Хиллари и непальскому шерпу (проводнику) Тенцингу Норгею. Первый был удостоен рыцарского звания, а второй — медали.

Фото Getty Images

Этому успеху предшествовали и другие экспедиции, предпринятые британцами (одна из которых в 1924 году завершилась вероятной смертью альпинистов Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина), и незаконная попытка канадца Эрла Денмана совершить восхождение с двумя шерпами в 1947 году, и даже якобы секретная экспедиция Советского Союза (хотя явных подтверждений тому нет).

К концу 2022 года в официальной Гималайской базе данных за всю историю покорения Эвереста числилось:

успешных восхождений — 7733 со стороны Непала и 3651 со стороны Китая;

погибших во время восхождения — 154 со стороны Непала и 19 со стороны Китая;

погибших после восхождения — 50 со стороны Непала и 37 со стороны Китая.



Согласно все той же Гималайской базе данных, за прошлый год на Эверест поднялись 683 альпиниста. В этом юбилейном году ожидается наплыв желающих покорить вершину мира, что подтверждает количество выданных разрешений — их выдают в целях не только заработка, но и безопасности, чтобы избежать многочасовых пробок и даже драк между альпинистами, которые иногда случаются.

Фото Global Look Press

В чем особенности вершины Эвереста и сколько стоит восхождение

Эверест похож на пирамиду с тремя гранями. Вершина располагается на хребте Махалангур-Химал, где проходит граница Непала и Тибетского автономного района Китая. Поэтому подняться на пик можно со стороны одной из этих стран. Они выдают разрешения и ограничивают их количество, обеспечивают проводниками и переводчиками, транспортом и связью, разумеется, все не бесплатно.

Маршрутов примерно 17, из них два классических, предназначенных для коммерческого альпинизма. Самая популярная для восхождения сторона — Непальская, она дешевле и меньше контролируется, но, соответственно, более опасная.

В 2023 году цены на услуги компаний, представляющих возможность подняться на Эверест, составляют примерно от 30 до 160 тысяч долларов. Из них примерно 2-8 тысяч долларов стоят услуги личного гида, разрешение (например, со стороны Непала) стоит 13 тысяч долларов. Покорить Эверест можно за пару месяцев, с учетом акклиматизации и установки лагерей.

Фото Global Look Press

Почему случаются трагедии при восхождении

Причины, по которым происходят трагедии на Эвересте, — это банальные падения и травмы, обморожения и солнечное облучение, сход лавины и различные проблемы со здоровьем, возникающие на большой высоте. Увы, но даже не всех погибших находят.

Официальная статистика жертв ведется с ХХ века. До начала этого сезона она насчитывала 260 человек. Но уже в апреле 2023 года погибли трое шерпов из Непала, а в мае — один американский альпинист. К сожалению, этот список вполне может пополниться новыми жертвами, поскольку число людей, которые планируют покорить Эверест в этом году, уже близится к рекордным 900 (с учетом проводников).