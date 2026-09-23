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В Москве пройдет фестиваль бега «Моя столица»
Старты и события

23 сентября, 17:00

1 мин.

В Москве пройдет фестиваль бега «Моя столица»

Мария Задорожная
Автор
Фестиваль бега «Моя столица»
Фото Пресс-служба мероприятия

3 и 4 октября на Воробьевых горах пройдет фестиваль бега «Моя столица». В программу войдут полумарафон, дистанции 1, 5 и 10 км и детский забег. Ожидается, что на старт выйдут более 17 тысяч человек.

Одним из главных событий первого дня станет забег профессиональных легкоатлетов на 5 км. Впервые он пройдет в формате гандикапа: женщины стартуют на 1 минуту 17 секунд раньше мужчин, а победителем станет спортсмен, который первым пересечет финишную черту.

3 октября также состоятся забеги на 1 и 5 км и детский старт на 500 м. На следующий день участники выйдут на дистанции 10 и 21,1 км.

Среди заявленных профессиональных спортсменов — Владимир Никитин, Елена Седова, Егор Лимонов, Нина Бышкина и другие российские легкоатлеты.

Полумарафон «Моя столица» проводится с 2017 года и завершает ежегодную серию. Организатором фестиваля выступает проект «Бегом по Золотому кольцу» при поддержке Департамента спорта Москвы и Министерства спорта России.

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