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Кто отмечает день рождения 22 апреля: у кого из звезд день рождения 22 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 22 апреля: список известных личностей

22 апреля день рождения отмечает Джек Николсон
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Джек Николсон
Кто отмечает день рождения 22 апреля: у кого из звезд день рождения 22 апреля.
Фото Frazer Harrison, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 апреля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 22&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.22 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Джек Николсон

Джон Джозеф Николсон — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 22 апреля 1937 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 88 лет. Известен как рекордсмен по наибольшему количеству актерских номинаций на «Оскар». Играл в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Лучше не бывает», «Язык нежности», «Бэтмен», «Плакса-убийца», «Отступники» и др.

Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган — американский актер. Родился 22 апреля 1966 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Известен по таким фильмам, как «Хранители», «Шкатулка проклятия», «Спасение» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Джеффри Дин Морган
Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

Кто еще родился 22 апреля

  • Яна Кошкина (1990) — российская актриса.

  • Колсон Бэйкер (1990) — американский рэпер, певец и актер.

  • Эмбер Херд (1986) — американская актриса.

  • Александр Тютрюмов (1959 — 2023) — российский актер театра и кино.

  • Бетти Пейдж (1923 — 2008) — американская фотомодель.

  • Иегуди Менухин (1916) — американский скрипач и дирижер.

  • Иван Ефремов (1908 — 1972) — советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст.

  • Жан Виго (1905 — 1934) — французский кинорежиссер.

  • Роберт Оппенгеймер (1904 — 1967) — американский физик, создатель американской атомной бомбы.

  • Владимир Набоков (1899 — 1977) — русский и американский поэт, писатель, литературовед, переводчик и энтомолог.

  • Отто Ранк (1884 — 1939) — австрийский психолог и психотерапевт.

  • Владимир Ленин (1870 — 1924) — советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР.

  • Жермена де Сталь (1766 — 1817) — французская писательница, публицистка.

  • Иммануил Кант (1724 — 1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

  • Генри Филдинг (1707 — 1754) — английский писатель и драматург.

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