Кто родился 22 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 апреля.

Джек Николсон

Джон Джозеф Николсон — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 22 апреля 1937 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 88 лет. Известен как рекордсмен по наибольшему количеству актерских номинаций на «Оскар». Играл в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Лучше не бывает», «Язык нежности», «Бэтмен», «Плакса-убийца», «Отступники» и др.

Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган — американский актер. Родился 22 апреля 1966 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Известен по таким фильмам, как «Хранители», «Шкатулка проклятия», «Спасение» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

Кто еще родился 22 апреля