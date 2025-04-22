22 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
22 апреля отмечается День программиста, Международный день Матери-Земли и Вадим Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День программиста
22 апреля в России отмечается неофициальный День программиста. Официально торжество принято праздновать 13 сентября, однако ранее его справляли 22 апреля (22.04). Именно код 2204 обозначал специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Сейчас он устарел, а праздник стали отмечать не один раз в год.
Международные праздники
Международный день Матери-Земли
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Его учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Цель — признать, что Земля и ее экосистемы — это дом человечества, который нужно беречь.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 апреля
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День жевательного мармелада.
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День принятия в пионеры.
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День весенних брудершафтов.
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День открытия Бразилии.
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Светлый вторник.
Церковные праздники
День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского
День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского, отмечается 22 апреля. Святой Вадим служил в Персии, где исповедовал христианство в условиях жестоких преследований. Он был известен своей благочестивой жизнью и активной проповеднической деятельностью, что привело к тому, что он стал объектом ненависти со стороны языческих властей.
Какие еще церковные праздники отмечаются 22 апреля
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Праздник иконы Божией Матери Цесарской.
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Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Шуйская.
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День памяти святого мученика Еапсихия Кесарийского.
Традиции и приметы на 22 апреля
22 апреля в народе отмечается Вадим Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки выгоняли скот на луга, чтобы животные полакомились свежей травой.
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В страну люди ходили к родникам и ключам, набирали воду и умывались ей, чтобы обрести здоровье.
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Утром вставали пораньше, чтобы сопутствовала удача.
Что нельзя делать:
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Стричь волосы — к неприятностям.
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Пользоваться чужими полотенцами и платками — можно перенять на себя чужие слезы.
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Мести дом вениками — к потере благополучия и здоровья.
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Разливать воду — дурной знак.
Погодные приметы:
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Переменная погода — к засушливому лету.
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Утренний туман — к урожаю.
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Одуванчики распустились — холода не вернутся.
Что произошло 22 апреля
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1799 год — в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.
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1814 год — в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошел по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа).
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1832 год — указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
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1832 год — Николай I выпускает манифест о введении в Российской Империи звания «почетный гражданин».
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1863 год — состоялось первое заседание Московской городской думы.
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1917 год — образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани.
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1918 год — декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
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1929 год — возобновлено издание «Литературной газеты».
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1931 год — Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.
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1941 год — на основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.