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Какой сегодня праздник: что за день 22 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

22 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

22 апреля в России отмечается День программиста
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
День программиста
Фото SeventyFour, iStock
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22 апреля отмечается День программиста, Международный день Матери-Земли и Вадим Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День программиста

22 апреля в России отмечается неофициальный День программиста. Официально торжество принято праздновать 13 сентября, однако ранее его справляли 22 апреля (22.04). Именно код 2204 обозначал специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Сейчас он устарел, а праздник стали отмечать не один раз в год.

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Международные праздники

Международный день Матери-Земли

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Его учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Цель — признать, что Земля и ее экосистемы — это дом человечества, который нужно беречь.

Международный день Матери-Земли
Фото FG Trade Latin, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 апреля

  • День жевательного мармелада.

  • День принятия в пионеры.

  • День весенних брудершафтов.

  • День открытия Бразилии.

  • Светлый вторник.

Церковные праздники

День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского

День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского, отмечается 22 апреля. Святой Вадим служил в Персии, где исповедовал христианство в условиях жестоких преследований. Он был известен своей благочестивой жизнью и активной проповеднической деятельностью, что привело к тому, что он стал объектом ненависти со стороны языческих властей.

День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского
Фото KEMSAB, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 22 апреля

  • Праздник иконы Божией Матери Цесарской.

  • Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Шуйская.

  • День памяти святого мученика Еапсихия Кесарийского.

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Традиции и приметы на 22 апреля

22 апреля в народе отмечается Вадим Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки выгоняли скот на луга, чтобы животные полакомились свежей травой.

  • В страну люди ходили к родникам и ключам, набирали воду и умывались ей, чтобы обрести здоровье.

  • Утром вставали пораньше, чтобы сопутствовала удача.

Умываться родниковой водой
Фото Kiwis, iStock

Что нельзя делать:

  • Стричь волосы — к неприятностям.

  • Пользоваться чужими полотенцами и платками — можно перенять на себя чужие слезы.

  • Мести дом вениками — к потере благополучия и здоровья.

  • Разливать воду — дурной знак.

Погодные приметы:

  • Переменная погода — к засушливому лету.

  • Утренний туман — к урожаю.

  • Одуванчики распустились — холода не вернутся.

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Что произошло 22 апреля

  • 1799 год — в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.

  • 1814 год — в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошел по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа).

  • 1832 год — указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.

  • 1832 год — Николай I выпускает манифест о введении в Российской Империи звания «почетный гражданин».

  • 1863 год — состоялось первое заседание Московской городской думы.

  • 1917 год — образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани.

  • 1918 год — декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.

  • 1929 год — возобновлено издание «Литературной газеты».

  • 1931 год — Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.

  • 1941 год — на основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.

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