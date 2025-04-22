22 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

22 апреля отмечается День программиста, Международный день Матери-Земли и Вадим Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День программиста

22 апреля в России отмечается неофициальный День программиста. Официально торжество принято праздновать 13 сентября, однако ранее его справляли 22 апреля (22.04). Именно код 2204 обозначал специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Сейчас он устарел, а праздник стали отмечать не один раз в год.

Международные праздники

Международный день Матери-Земли

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Его учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Цель — признать, что Земля и ее экосистемы — это дом человечества, который нужно беречь.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 апреля

День жевательного мармелада.

День принятия в пионеры.

День весенних брудершафтов.

День открытия Бразилии.

Светлый вторник.

Церковные праздники

День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского

День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского, отмечается 22 апреля. Святой Вадим служил в Персии, где исповедовал христианство в условиях жестоких преследований. Он был известен своей благочестивой жизнью и активной проповеднической деятельностью, что привело к тому, что он стал объектом ненависти со стороны языческих властей.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 22 апреля

Праздник иконы Божией Матери Цесарской.

Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Шуйская.

День памяти святого мученика Еапсихия Кесарийского.

Традиции и приметы на 22 апреля

22 апреля в народе отмечается Вадим Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки выгоняли скот на луга, чтобы животные полакомились свежей травой.

В страну люди ходили к родникам и ключам, набирали воду и умывались ей, чтобы обрести здоровье.

Утром вставали пораньше, чтобы сопутствовала удача.

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Что нельзя делать:

Стричь волосы — к неприятностям.

Пользоваться чужими полотенцами и платками — можно перенять на себя чужие слезы.

Мести дом вениками — к потере благополучия и здоровья.

Разливать воду — дурной знак.

Погодные приметы:

Переменная погода — к засушливому лету.

Утренний туман — к урожаю.

Одуванчики распустились — холода не вернутся.

Что произошло 22 апреля