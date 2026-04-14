Команда Роскосмоса выступит на велогонке в рамках Спортивных игр ПМЭФ

Команда «Роскосмоса» примет участие в международной шоссейной велогонке «Золото Ладоги». Об этом стало известно на Российском космическом форуме.

Спортивная платформа Фонда «Росконгресс» и Союз работодателей ракетно-космической промышленности России заключили соглашение о сотрудничестве. Участие корпоративной команды «Роскосмоса» в велогонке станет первым совместным шагом в рамках этого партнерства.

«В «Золоте Ладоги» будет соревноваться команда энтузиастов из разных уголков России: Москвы, Коврова, Омска. Ждем от гонки ярких впечатлений, ведь это прекрасная возможность увидеть красоту Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — объяснил президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

Соревнование пройдет с 25 по 31 мая и откроет Спортивные игры Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Организаторами выступают Федерация велосипедного спорта России и Фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.