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Кто отмечает день рождения 1 февраля: у кого из звезд день рождения 1 февраля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 1 февраля: список известных личностей

1 февраля день рождения отмечает Лев Лещенко
Мария Задорожная
Автор
Лев Лещенко
Фото Александр Казаков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 февраля.

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Лев Лещенко

Лев Валерианович Лещенко — советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР. Родился 1 февраля 1942 года в Москве. Сегодня ему исполняется 83 года. Популярность певцу принесли песни «День Победы», «Прощай», «Ни минуты покоя» и др.

Борис Ельцин

Борис Николаевич Ельцин — советский и российский государственный деятель, политик. Родился 1 февраля 1931 в селе Бутка, Свердловской области. Известен как первый Президент Российский Федерации (1991-1999). Не стало политика в 2007 году.

Борис Ельцин
Фото Виктор Ахломов, Известия

Кто еще родился 1 февраля

  • Гарри Стайлс (1994) — английский певец, автор песен и актер.
  • Джузеппе Росси (1987) — итальянский футболист, нападающий.
  • Брэндон Ли (1965 — 1993) — американский киноактер.
  • Юрий Лоза (1954) — советский и российский певец, композитор, автор песен.
  • Анатолий Панфилов (1951) — советский и российский политический и общественный деятель.
  • Анатолий Фирсов (1941 — 2000) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
  • Екатерина Максимова (1939 — 2009) — советская и российская балерина, хореограф, балетмейстер и педагог, Народная артистка СССР.
  • Владимир Аксенов (1935 — 2024) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
  • Кларк Гейбл (1901 — 1960) — американский киноактер, кинозвезда и секс-символ 1930-40-х годов.
  • Евгений Замятин (1884 — 1937) — советский писатель и публицист.
  • Владимир Бехтерев (1857 — 1927) — русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии.
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