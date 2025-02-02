2 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День буквы Ы и Ефимов день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.
Праздники в России
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля Российская Федерация отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день, в 1943 году, советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, что стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Международные праздники
Всемирный день гавайской гитары
Всемирный день гавайской гитары отмечается 2 февраля. Этот четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, который используется для аккордового сопровождения при исполнении песен или игры соло.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 февраля
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День ежа.
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Международный день трансформационных игр.
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День буквы Ы.
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День ездовых собак.
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Всемирный день водно-болотных угодий.
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День осведомленности о ревматоидном артрите.
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День картофельных шариков.
Церковные праздники
День памяти преподобного Евфимия Великого
День памяти преподобного Евфимия Великого отмечается 2 февраля в православном календаре. Преподобный Евфимий был известным аскетом и монахом IV-V века, основавшим несколько монастырей. Его жизнь была наполнена глубокими молитвами, аскезами и служением Богу, что сделало его образцом для многих христиан.
Традиции и приметы на 2 февраля
2 февраля православные вспоминают преподобного Евфимия Великого, в народе — Ефимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Назначали дату свадьбы, потому что дальше начинался Великий пост, во время которого бракосочетания не проводились.
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Мужчины прогоняли Метелицу (дух, который приносит неприятности). Они подметали метлами снег во дворах и у ворот.
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Старались сходить в баню, чтобы обрести здоровье предотвратить болезни.
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Хозяйки выбрасывали из дома все ненужное, чтобы сохранить финансы.
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Женщины пекли хлеб и раздавали по кусочку каждому члену семьи, чтобы привлечь удачу.
Что нельзя делать:
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Поднимать монетки и купюры — к бедности.
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Петь после заката — к разочарованию и слезам.
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Выходить из дома в грязной или старой одежде — к неприятностям.
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Лениться, иначе в будущем будут проблемы.
Погодные приметы:
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Кошка скребет пол — будет метель.
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Метет метель, значит такая погода будет на Масленицу.
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Солнце вышло в полдень — к ранней весне и дождливому лету.
Что произошло 2 февраля
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1238 год — разорение Москвы Батыем.
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1589 год — учреждено патриаршество в Москве.
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1701 год — вышел указ Петра I о строительстве на Ладожском озере шести кораблей, что послужило началом Балтийского флота.
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1732 год — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.
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1892 год — американский изобретатель Уильям Пейнтер запатентовал металлическую пробку для бутылок, которая используется до сих пор.
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1918 год — Совет народных комиссаров принимает декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».
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1937 год — создан Госфильмофонд СССР
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1943 год — утверждение Президиумом Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени.
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1943 год — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.
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1945 год — митрополит Алексий (Симанский) был избран Патриархом Московским и всея Руси на первом Поместном соборе Патриаршей Церкви (не обновленцев) после 1918 года.
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1946 год — Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР.
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1956 год — впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семипалатинск, СССР).
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1959 год — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.