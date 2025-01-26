Русские в Голливуде: 12 известных актеров со славянскими корнями
Оказывается, немало голливудских звезд связано с Россией. При этом некоторые знаменитости гордятся своим происхождением и даже знают русский язык. Рассказываем, кто из актеров Голливуда имеет славянские корни.
Леонардо Ди Каприо
Один из самых успешных актеров Голливуда обладает смешанными корнями. Его отец — итальяно-немецкого происхождения, мать наполовину немка, наполовину русская. А вот бабушка актера, Елена Смирнова, родилась в дореволюционной России. Ее родители переехали в Германию, а в начале 50-х годов — в США.
Памела Андерсон
Русские корни главного секс-символа Голливуда Памелы Андерсон достались от матери. Известно, что прабабушка знаменитости жила в России, откуда переехала в Голландию, а затем в Канаду.
Харрисон Форд
Харрисон Форд, известный по саге «Звездные войны» и фильмам об Индиане Джонсе, тоже имеет русские корни. Его бабушка эмигрировала из Минска в 1907 году, когда город еще входил в состав Российской империи.
Дианна Агрон
Американская актриса Дианна Агрон, известная многим по сериалу «Хор», имеет русское происхождение. Настоящая фамилия отца звезды — Агронский. Он эмигрировал в США в 1990-х года и сменил фамилию на более привычную для американского человека.
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер — урожденная Вайнона Лаура Хоровитц. Но даже эта фамилия не совсем верная. На самом деле актрису должны звать Вайноной Томчиной. Ее отец — потомок еврейских эмигрантов из Российской империи. Когда семья ее отца сбежала из России, американские эмиграционные службы перепутали их фамилию с фамилией других беженцев. Получилось, что из Российской империи они уехали Томчиными, а в Америку въехали Хоровитцами. А сценическую фамилию Райдер актриса выбрала в честь любимого джазового музыканта своего отца.
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг многие знают по роли стервозной Джорджины Спаркс из сериала «Сплетница». Известно, что актриса родилась в Нью-Йорке, однако и у нее есть русские корни. Родители Мишель — немец Майкл и русская Светлана, которая в прошлом работала актрисой кукольного театра.
Хелен Миррен
Мало кто знает, но настоящее имя Хелен Миррен — Елена Миронова. Оскароносная актриса родилась в Лондоне, в семье русского эмигранта Василия Миронова. Дед по отцу знаменитости — Петр Васильевич Миронов во время революции 1917 года находился в Лондоне. Он занимался закупками оружия для русского правительства и с семьей остался жить в Англии.
Стивен Спилберг
Знаменитый режиссер Стивен Спилберг тоже может похвастаться русскими корнями. Но еще в биографии культового режиссера есть интересный нюанс — он дальний родственник Бориса Пастернака. Муж его сестры Сью — родственник знаменитого русского поэта. Спилберг однажды признался, что вырос в доме с русским языком. Его дедушка и бабушка со стороны отца эмигрировали в Америку из Российской Империи в 1906 году.
Гвинет Пэлтроу
Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу имеет белорусско-еврейское происхождение. Ее прадед — Хирш Палтрович — раввин из белорусского города Новогрудок. Семья актрисы происходит из старинной раввинской династии. Отец актрисы позже немного сократил фамилию, изменив ее на Пэлтроу.
Сильвестр Сталлоне
Герой боевиков Сильвестр Сталлоне ни раз в своих фильмах дрался с «плохими русскими». На деле у самого актера есть славянские корни. Отец Сильвестра приехал в США из Сицилии, а мать родилась в Одессе в еврейской семье. Прабабушку звезды зовут Роза Рабинович, она вышла замуж за Чарльза Лейбовича, который работал представителем компании «Зингер». Эмигрировала семья в США в 1888 году и стала носить фамилию Лейбофиш.