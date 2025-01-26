Русские в Голливуде: 12 известных актеров со славянскими корнями

Оказывается, немало голливудских звезд связано с Россией. При этом некоторые знаменитости гордятся своим происхождением и даже знают русский язык. Рассказываем, кто из актеров Голливуда имеет славянские корни.

Леонардо Ди Каприо

Один из самых успешных актеров Голливуда обладает смешанными корнями. Его отец — итальяно-немецкого происхождения, мать наполовину немка, наполовину русская. А вот бабушка актера, Елена Смирнова, родилась в дореволюционной России. Ее родители переехали в Германию, а в начале 50-х годов — в США.

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Памела Андерсон

Русские корни главного секс-символа Голливуда Памелы Андерсон достались от матери. Известно, что прабабушка знаменитости жила в России, откуда переехала в Голландию, а затем в Канаду.

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Харрисон Форд

Харрисон Форд, известный по саге «Звездные войны» и фильмам об Индиане Джонсе, тоже имеет русские корни. Его бабушка эмигрировала из Минска в 1907 году, когда город еще входил в состав Российской империи.

Фото Jorg Carstensen, dpa, Global Look Press

Дианна Агрон

Американская актриса Дианна Агрон, известная многим по сериалу «Хор», имеет русское происхождение. Настоящая фамилия отца звезды — Агронский. Он эмигрировал в США в 1990-х года и сменил фамилию на более привычную для американского человека.

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Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — урожденная Вайнона Лаура Хоровитц. Но даже эта фамилия не совсем верная. На самом деле актрису должны звать Вайноной Томчиной. Ее отец — потомок еврейских эмигрантов из Российской империи. Когда семья ее отца сбежала из России, американские эмиграционные службы перепутали их фамилию с фамилией других беженцев. Получилось, что из Российской империи они уехали Томчиными, а в Америку въехали Хоровитцами. А сценическую фамилию Райдер актриса выбрала в честь любимого джазового музыканта своего отца.

Фото KPA, Global Look Press

Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг многие знают по роли стервозной Джорджины Спаркс из сериала «Сплетница». Известно, что актриса родилась в Нью-Йорке, однако и у нее есть русские корни. Родители Мишель — немец Майкл и русская Светлана, которая в прошлом работала актрисой кукольного театра.

Фото Личный аккаунт Мишель Трахтенберг, соцсети

Хелен Миррен

Мало кто знает, но настоящее имя Хелен Миррен — Елена Миронова. Оскароносная актриса родилась в Лондоне, в семье русского эмигранта Василия Миронова. Дед по отцу знаменитости — Петр Васильевич Миронов во время революции 1917 года находился в Лондоне. Он занимался закупками оружия для русского правительства и с семьей остался жить в Англии.

Фото Kate Green, Getty Images for Warner Bros.

Стивен Спилберг

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг тоже может похвастаться русскими корнями. Но еще в биографии культового режиссера есть интересный нюанс — он дальний родственник Бориса Пастернака. Муж его сестры Сью — родственник знаменитого русского поэта. Спилберг однажды признался, что вырос в доме с русским языком. Его дедушка и бабушка со стороны отца эмигрировали в Америку из Российской Империи в 1906 году.

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Гвинет Пэлтроу

Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу имеет белорусско-еврейское происхождение. Ее прадед — Хирш Палтрович — раввин из белорусского города Новогрудок. Семья актрисы происходит из старинной раввинской династии. Отец актрисы позже немного сократил фамилию, изменив ее на Пэлтроу.

Фото Matt Petit, Zuma, Global Look Press

Сильвестр Сталлоне

Герой боевиков Сильвестр Сталлоне ни раз в своих фильмах дрался с «плохими русскими». На деле у самого актера есть славянские корни. Отец Сильвестра приехал в США из Сицилии, а мать родилась в Одессе в еврейской семье. Прабабушку звезды зовут Роза Рабинович, она вышла замуж за Чарльза Лейбовича, который работал представителем компании «Зингер». Эмигрировала семья в США в 1888 году и стала носить фамилию Лейбофиш.