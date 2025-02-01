1 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
1 февраля отмечается День кейк-поп, День лифтера и Макарьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День лифтера (День работника лифтового хозяйства)
1 февраля в России отмечается День работника лифтового хозяйства, или День лифтера. Дата торжества выбрана не случайно. 1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об организации производства лифтов». Этот документ стал началом пути к выделению лифтового хозяйства в отдельную сферу деятельности.
Международные праздники
День кейк-поп
1 февраля во многих странах отмечается День кейк-поп. Это чупа-чупс из бисквита, который стал популярен благодаря блогеру и кондитеру из Атланты Энджи Дадли.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 февраля
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День пирога «Запеченная Аляска».
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День без политики.
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Международный день белого вина «Фурминт».
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Международный день боди-арта.
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День заглядывания за спину.
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День Робинзона Крузо.
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День мороженого на завтрак.
Церковные праздники
День памяти преподобного Макария Великого
День памяти преподобного Макария Великого отмечается 1 февраля. Преподобный Макарий родом из Египта, был известным аскетом и основателем монашеской жизни. Он уединялся в пустыне, где проводил дни в молитве и покаянии. Его духовные наставления и опыты стали основой для многих монашеских традиций. Макарий был известен глубоким пониманием христианской веры и провел много времени, обучая других, что стало важной частью его наследия.
Какие еще церковные праздники отмечаются 1 февраля
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День памяти святителя Марка Ефесского.
Традиции и приметы на 1 февраля
1 февраля православные вспоминают преподобного Макария Великого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки считали Макарьев день — отличным праздником для начала новых дел, особенно тех, что были направлены на благо.
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На Руси надевали праздничные наряды и ходили в гости друг к другу, устраивали чаепития.
Что нельзя делать:
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Надевать одежду черного цвета — к привлечению несчастья.
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Стричься, менять прическу — можно укоротить жизнь или изменить ее в худшую сторону.
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Сквернословить — к болезням.
Погодные приметы:
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Теплая погода предвещала раннюю и теплую весну.
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Метель — на Масленицу тоже будет метель.
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Мороз — к теплому лету, а звездное небо — к холодному.
Что произошло 1 февраля
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1671 год — русский царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода.
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1699 год — Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.
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1709 год — на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.
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1732 год — подписание российско-иранского Рештского договора.
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1809 год — русский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.
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1816 год — создан «Союз спасения» — первая тайная политическая организация декабристов.
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1905 год — сорвано покушение партии эсеров на министра юстиции России Николая Муравьева.
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1918 год — патриарх Тихон выпустил обращение к Советской власти и послание к верным чадам Русской Православной Церкви, в котором впервые прозвучали анафематствования в адрес безбожников и большевиков.
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1921 год — в Петрограде создана литературная группа «Серапионовы братья».
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1923 год — в Петрограде открывается первая в СССР сберегательная касса.
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1924 год — Великобритания официально признала СССР.
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1931 год — открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне «Мосфильм»).
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1936 год — горловский шахтер Н. Изотов установил мировой рекорд производства угля за смену (607 тонн).