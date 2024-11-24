24 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
24 ноября отмечается День матери, Международный день библии и День Федора Студита. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День матери
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.
Международные праздники
Международный день библии
Международный день Библии отмечают с 2014 года по инициативе Ассоциации Библии из Соединенных Штатов в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 ноября
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День моржа.
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День эволюции.
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Всероссийский день органа.
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День работника свеклосахарной отрасли РФ.
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Международный день вина «Карменер».
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День бабушек и дедушек в Сингапуре.
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День японской кухни в Японии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Феодора Студита
День памяти преподобного Феодора Студита отмечается в православной церкви 24 ноября. Праздник посвящен святому, который сыграл значительную роль в развитии монашества и духовности в Византии. Преподобный Феодор (759-826) был аббатом Студийского монастыря в Константинополе и основателем одной из самых известных монашеских общин своего времени. Он стал известен своими строгими правилами монашеской жизни, а также стремлением реформировать монашеское братство, привнеся в него элементы дисциплины и аскетизма. Он активно боролся с иконоборчеством и стал одним из защитников почитания икон, что сыграло ключевую роль в сохранении христианской традиции.
Какие еще церковные праздники отмечаются 24 ноября
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Праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
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День памяти блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого.
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День памяти святого мученика Викентия Августопольского.
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День памяти великомученика Мины Котуанского.
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День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды.
Традиции и приметы на 24 ноября
24 ноября православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита, в народе — День Федора Студита. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Хозяйки обязательно заваривали чай, добавляли в него сушеную малину, чернику и землянику. По поверью, что если выпить такой напиток, то в следующем году будет урожай на грибы и ягоды.
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В старину в праздник выбрасывали посуду с трещинами, чтобы убрать из дома безденежье и нищету.
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Мужчины подготавливали сани к зиме.
Что нельзя делать
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Спать с грязными ногами — к привлечению негативной энергии.
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Тратить деньги на праздничные застолья, брать и давать в долг, играть в азартные игры — к финансовым трудностям.
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Обижаться на других людей — к неприятностям.
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Лениться — к проблемам со здоровьем.
Погодные приметы
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Звездное небо сулит богатый урожай грибов и ягод в следующем году.
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Сильный ветер — к суровой зиме.
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Холодный ветер — будут сильные морозы.
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Теплая погода указывает на приближение ранней весны.