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День матери в России 2024: дата — история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

4 мин.

День матери в России в 2024 году: дата, история и традиции праздника

День матери в России отметят 24 ноября
Мария Сальникова
Автор
Дети дарят цветы маме
Фото svetikd, iStock
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Мама — главный человек в жизни каждого. Быть матерью — это тяжелый труд и большая ответственность, но вместе с тем и несоизмеримое счастье. Женщинам, имеющих детей или ожидающим их появления, посвящен отдельный праздник — День матери. Рассказываем, как и когда этот праздник отмечают в России.

Когда отмечается День матери в 2024 году

В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2024 году это 24-е число.

Международный День матери не отмечается. Во многих странах праздник всех мам проходит в разных числах мая.

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История Дня матери в России

Впервые День матери отметили еще до революции: в 1915 году. Но это событие не стало постоянным. В период существования СССР праздников, посвященного мамам, не было. Хотя рождение и усыновление детей всячески поощрялось. Например, в годы Великой Отечественной войны появились государственные награды для матерей: почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».

Праздник День матери установлен Указом Президента России в 1998 году, в этом же году его впервые отметили. До массового распространения интернета об этом празднике мало кто слышал — широко отмечать его начали только с конца нулевых.

Мама отправляет дочку в школу
Фото Harbucks

Как отмечают День матери

Ко Дню матери в школах и детских садах проводятся конкурсы детских рисунков, рассказов и стихов о мамах. На городском уровне проходят праздничные концерты и развлекательные мероприятия для всей семьи. В том числе конкурсы, где женщины демонстрируют свои навыки: кулинарные битвы, спортивные состязания, выставки рукоделия и так далее. В официальной части мероприятий в этот день вручаются государственные награды и премии многодетным матерям и женщинам, занимающимся благотворительностью. Также проводятся благотворительные мероприятия для детей из детских домов — тех, кто лишен материнской любви.

Поздравлять с Днем матери можно как молодых женщин, воспитывающих детей, так и женщин, дети которых давно выросли, а также беременных. Женщины разных поколений (например, бабушка и внучка, тетя и племянница, сестры) могут поздравлять друг друга. Но подарки принято получать либо от мужчин (мужей), либо от детей.

Поздравить с Днем матери можно не только подарком, но и цветами или открытками. Многие волонтерские организации раздают открытки бесплатно, чтобы любой желающий мог поздравить свою мать.

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В России для Дня матери есть официальный символ: цветок незабудки. Считается, что именно незабудка передает такие качества матерей, как преданность и безграничная любовь. Дарить можно как живые незабудки, так и сделанные из бумаги, нарисованные и так далее. Впрочем, не ограничиваются и любые другие цветы.

Дочка дарит подарок матери в честь праздника
Фото gpointstudio, iStock

Интересные факты

  • «Мама» — слово, которое большинство детей во всем мире произносит первым.

  • Слово «мама» звучит похоже на многих языках, причем даже на неродственных, например на русском и китайском.

  • Образ матери почти у всех народов тесно связан с понятием Родины. В России этот образ воплощен в скульптуре «Родина-мать».

  • У большинства народов Земли существовал культ богини-матери. Такие богини считались либо прародительницами всего мира, либо отвечали за деторождение и вообще за плодородие (культ матери-земли и матери-природы).

  • Матерям и их беззаветной любви к детям посвящено огромное количество произведений во всех видах искусств, от икон Богородицы до стихов «Вот какая мама».

  • В искусстве, особенно в народном творчестве, родная и названная (приемная) матери обычно положительные персонажи, а мачеха — отрицательный. Кстати, один из самых трогательных советских мультфильмов — «Мамонтенок ищет маму» — посвящен приемной матери.

  • Мать, которая плохо заботится о детях, называют кукушкой или ехидной. При этом в животном мире ехидны физически не могут быть плохими матерями: это сумчатые животные.

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