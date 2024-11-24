Кто родился 24 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 ноября.

Александр Масляков

Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН. Родился 24 ноября 1941 года в Екатеринбурге. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Не стало ведущего в 2024 году.

Наталья Крачковская

Наталья Леонидовна Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Наиболее известные картины с ее участием — «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Эта веселая планета» и «Не может быть!». Настоящий творческий успех пришел к Наталье после роли мадам Грицацуевой в «12 стульях». Не стало актрисы в 2016 году.

Фото Global Look Press

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