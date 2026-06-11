Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Свыше 15 000 гостей соберет фестиваль ULTRA100 в Волжском
Хобби и развлечения

11 июня, 18:00

1 мин.

Свыше 15 000 гостей соберет фестиваль ULTRA100 в Волжском

Кристина Гергис
Автор
Фестиваль спорта
Фото Пресс-служба фестиваля

15-16 августа 2026 года в Арт-парке «Ультра100» в Волжском пройдет пятый юбилейный фестиваль ULTRA100. Событие объединит спорт, музыку, искусство и семейные активности. Организаторы ожидают свыше 15 000 гостей.

В этом году тема фестиваля — «Био-Панк». Технологии и урбанистическая эстетика встретятся с природой и идеей осознанного потребления. Гостей ждут арт-объекты и инсталляции из переработанных материалов, а также более 100 активностей.

Спортсмены смогут принять участие в забегах, турнирах по фиджитал-стритболу и футболу, кроссфиту, падел-теннису и другим состязаниям.

На малой сцене прозвучат электронные и космические композиции, а на главной, стилизованной под индустриальный орган, выступят более 30 артистов, включая NLO, NASTY BABE и KASHIN.

Подробную информацию о программе фестиваля, билетах и регистрации участников можно найти на официальном сайте ULTRA100, а также в соцсетях проекта.

Веломарафоны и&nbsp;велогонки лета-2026: календарь мероприятий по&nbsp;всей России.Веломарафоны, велогонки и велофестивали лета-2026: календарь мероприятий по всей России

Реклама. 16+. ООО "Ультра 100", ИНН 3435120620, ОГРН 1153435003864, адрес: 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, ул. им Генерала Карбышева, д. 1А, офис 301, erid: 2VfnxxBiXU6

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Музыка
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
«Самый важный матч в жизни». Свечников и Дорофеев обменялись дублями, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли
Первый гол ЧМ-2026 был забит между ног вратарю, а потом арбитр показал три красные карточки! Что случилось в матче Мексика – ЮАР
Остались без бутс и с одним мячом. Сборную Англии обокрали в США перед началом ЧМ-2026
Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Главное
В Крыму на химзаводе «Титановые инвестиции» произошла аварийная ситуация
Швеция отправила истребители на перехват российских Су-24 и Су-34 над Балтикой
Последние новости
12 июн 06:00
Как быстро научиться играть в сквош: лайфхаки от тренера и игрока категории «А»
11 июн 19:00
Когда город спит, ты бежишь: все о Ночном забеге-2026 в Москве — от регистрации до финиша
11 июн 15:45
Медиабаскетбол проведет отбор спортсменов в разных городах России
11 июн 12:05
Впервые в истории пройдет чемпионат мира на беговых дорожках
11 июн 06:00
Как ухаживать за теннисной ракеткой: советы Анастасии Пивоваровой