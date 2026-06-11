Свыше 15 000 гостей соберет фестиваль ULTRA100 в Волжском

15-16 августа 2026 года в Арт-парке «Ультра100» в Волжском пройдет пятый юбилейный фестиваль ULTRA100. Событие объединит спорт, музыку, искусство и семейные активности. Организаторы ожидают свыше 15 000 гостей.

В этом году тема фестиваля — «Био-Панк». Технологии и урбанистическая эстетика встретятся с природой и идеей осознанного потребления. Гостей ждут арт-объекты и инсталляции из переработанных материалов, а также более 100 активностей.

Спортсмены смогут принять участие в забегах, турнирах по фиджитал-стритболу и футболу, кроссфиту, падел-теннису и другим состязаниям.

На малой сцене прозвучат электронные и космические композиции, а на главной, стилизованной под индустриальный орган, выступят более 30 артистов, включая NLO, NASTY BABE и KASHIN.

Подробную информацию о программе фестиваля, билетах и регистрации участников можно найти на официальном сайте ULTRA100, а также в соцсетях проекта.