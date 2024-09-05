5 причин, почему нельзя спать с телефоном под подушкой

Мобильный телефон все теснее вплетается в человеческую повседневность. Мы не проводим ни дня без этого гаджета. Однако некоторые идут еще дальше и проводят в обнимку со смартфоном не только день, но и ночь. В статье рассказали, какими проблемами со здоровьем грозит эта привычка.

Бактерии на гаджете вызывают воспаления

Недавно ученые подсчитали, сколько микробов в среднем обитает на мобильном телефоне. На гаджете нашли более 17 000 разных бактерий — в 10 раз больше, чем на ободке унитаза. Люди трогают телефон несколько десятков раз за день: на работе, в поликлинике, на улице, в общественном транспорте. Если руки мы регулярно моем с мылом, то привычка дезинфицировать гаджеты есть далеко не у всех.

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Поэтому брать телефон с собой в кровать — не лучшая идея. Очень быстро микробы оказываются на подушке, а затем и на лице. Постоянный контакт с вредными бактериями может стать причиной различных воспалений и раздражений.

К тому же некоторые производители мобильных телефонов используют при изготовлении корпуса смартфона никель и хром. При контакте с кожей эти металлы могут вызывать аллергическую реакцию, которая обычно проявляется в виде зуда, сыпи и покраснений.

Уведомления снижают качество сна

Значительно снизить качество сна могут уведомления на телефоне. Причем необязательно звуковые — достаточно того, что у гаджета включится экран. Даже во время сна мозг реагирует на раздражители, что препятствует полноценному отдыху.

Особенно опасны постоянные уведомления для людей с чутким сном. Если вас будят уведомления на телефоне, прерывается естественный цикл сна. В результате можно проснуться уставшим и раздраженным, как будто после бессонной ночи.

Если телефон лежит прямо у головы, шанс потревожить сон значительно выше. Лучше положить телефон подальше от себя экраном вниз и включить ночной режим.

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Синий свет от экрана «обманывает» мозг

Веками человечество выживало без искусственных источников света. Поэтому в ходе эволюции мозг выработал особый механизм, благодаря которому тело «узнает», что пришло время для сна. Одним из факторов, которые запускают выработку гормона сна мелатонина, является наступление темноты.

Яркий синий свет, который исходит от экрана телефона, приводит мозг в замешательство и заставляет его думать, что настало утро и мелатонин больше не требуется. Это явление может вызвать бессонницу и снизить качества сна. Особенно опасны такие колебания для сов, у которых цикл сна и бодрствования и так смещен в сторону более позднего отхода ко сну.

Поэтому за час до сна телефон лучше отложить до следующего утра. Даже если вам просто необходимо заглянуть в смартфон перед сном, на ночь гаджет все равно стоит убрать подальше, чтобы во время пробуждения ночью не подвергаться воздействию синего света. Вместо телефона лучше держать на тумбочке цифровые часы со светящимся дисплеем.

Телефон на зарядке может загореться

Случаи спонтанного воспламенения телефона очень редки. Однако это все равно иногда случается. Любое устройство, подключенное к электрической сети, может стать причиной пожара, особенно когда для зарядки используют «неродные» или поврежденные кабели.

Пожар может начаться из-за перегрева аккумулятора. Поэтому во время зарядки телефон лучше вообще не класть на мягкую мебель, ограничивающую приток и отток воздуха, а прятать его под подушку категорически запрещено.

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Смартфон излучает электромагнитное поле

Может ли сон с телефоном под подушкой стать причиной злокачественной опухоли? Короткий ответ — нет, но на самом деле все намного сложнее. От смартфонов действительно исходят радиоволны, но они вряд ли способны нанести ощутимый вред здоровью.

Скорее всего, энергия спектра излучения слишком мала, чтобы повредить ДНК (а значит, спровоцировать развитие рака). Но лучше не искушать судьбу и класть телефон подальше от себя.