12 полезных гаджетов и принадлежностей для кухни: рекомендации нутрициолога

Как часто вы мечтаете о том, чтобы процесс приготовления пищи был как можно менее долгим и энергозатратным? К счастью, сейчас существует множество гаджетов, способных облегчить пребывание на кухне и сделать меню более разнообразным и полезным.

Пароварка

Приготовление на пару — один из самых полезных методов тепловой обработки. На пару можно готовить как мясо, так и овощи. Более того, некоторые модели позволяют готовить сразу несколько продуктов на разных уровнях. А еще пароварка — это очень удобно. Продукты не нужно переворачивать или мешать.

Фото istockphoto.com/EKramar

Аэрогриль

Если вы любите хрустящую корочку, то аэрогриль — это прибор для вас.

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Вафельница

Вафли — это не самый полезный продукт. Они содержат много сахара и калорий, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Однако в вафельнице можно готовить не только сладкое. С помощью нее можно делать полезные сэндвичи, драники, оладьи из овощей и многое другое.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Сушилка

Сушилка позволяет надолго сохранить пользу свежих продуктов.

Сушить можно не только зелень, но грибы, фрукты (манго, киви, яблоки, груши), ягоды и даже мясо.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Диспенсер-спрей для масла

Этот полезный гаджет превращает масло в аэрозоль, состоящий из мельчайших капель. С помощью такого диспенсера удобно смазывать маслом формы для выпекания и заправлять салаты. А еще он поможет сократить потребление масла.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Диспенсер для меда

Любители меда знают, что хранить его в обычных банках очень неудобно: мед капает на стол, течет по краям, делая стол и руки липкими. Диспенсер решит эту проблему. На дне его емкости расположено маленькое отверстие, через которое мед выливается аккуратными порциями.

Держатель для лука

Для многих рецептов лук требуется резать очень мелко. Но сделать это вручную очень трудно, ведь овощ постоянно выскальзывает из-под ножа и распадается на части. Специальный держатель значительно уменьшает время, которое вы потратите на нарезку лука.

Фото istockphoto.com/Yuriy Gluzhetsky

Йогуртница

Устройство помогает приготовить йогурт в домашних условиях. Поэтому, если вы любите кисломолочные продукты, то, возможно, вам стоит задуматься о покупке йогуртницы.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Овощерезка

Нарезка овощей тонкими ломтиками может занять много времени, если у вас нет специальной овощерезки. Особенно она пригодится тем, кто любит рататуй — знаменитое блюдо французской кухни.

Тендерайзер

Тендерайзер используется для отбивания мяса. Из его корпуса выходят шипы или иголки и прокалывают мясо. Его главное преимущество по сравнению с обычным молотком для мяса — это отсутствие шума.

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик запечатывает пластиковые пакеты и откачивает из них воздух. Отсутствие контактов с кислородом поможет значительно увеличить срок хранения продуктов.

Фото istockphoto.com/EKramar

Умное мусорное ведро

На рынке представлено большое количество умных ведер для мусора с разным набором функций. Некоторые открываются движением руки (что особенно удобно при готовке), другие сами упаковывают отходы. Кроме того, такие ведра смотрятся гораздо более стильно и не испортят интерьер кухни.