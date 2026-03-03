Врач раскрыл 3 привычки, которые улучшают жизнь

Врач Майкл Бреус в беседе с изданием 20minutos рассказал, что всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье — для этого достаточно выработать три простые привычки.

По словам специалиста, хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание помогают снизить вес, уменьшить воспаление, укрепить иммунитет и повысить уровень энергии. Доктор подчеркнул: чтобы чувствовать себя лучше, не всегда нужны сложные и дорогостоящие меры — порой достаточно небольших изменений в образе жизни.

Особое внимание Бреус уделил технике дыхания для расслабления. Он рекомендует диафрагмальное дыхание по схеме 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка на 7 секунд и выдох на 8 секунд.

«Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху», — резюмировал эксперт.