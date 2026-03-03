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Врач раскрыл 3 привычки, которые улучшают жизнь
Здоровье

3 марта, 17:10

1 мин.

Врач раскрыл 3 привычки, которые улучшают жизнь

Кристина Гергис
Автор
Девушка наслаждается новым днем
Фото BartekSzewczyk, iStock

Врач Майкл Бреус в беседе с изданием 20minutos рассказал, что всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье — для этого достаточно выработать три простые привычки.

По словам специалиста, хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание помогают снизить вес, уменьшить воспаление, укрепить иммунитет и повысить уровень энергии. Доктор подчеркнул: чтобы чувствовать себя лучше, не всегда нужны сложные и дорогостоящие меры — порой достаточно небольших изменений в образе жизни.

Особое внимание Бреус уделил технике дыхания для расслабления. Он рекомендует диафрагмальное дыхание по схеме 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка на 7 секунд и выдох на 8 секунд.

«Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху», — резюмировал эксперт.

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